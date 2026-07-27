اليوم الرياضي العربي: الرياضة تجمع الشعوب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يوليو 2026 12:28 صباحاً - احتفلت الأسرة الرياضية العربية، اليوم الأحد 26 يوليو 2026، بـاليوم الرياضي العربي، في مناسبة تؤكد أهمية الرياضة باعتبارها وسيلة لتعزيز التقارب بين الشعوب العربية، وترسيخ قيم التسامح والتعاون والانتماء، إلى جانب دورها في نشر الثقافة الرياضية وبناء أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة بروح رياضية.

ويأتي الاحتفال بهذا اليوم بعد أن اقترح الاتحاد العربي للثقافة الرياضية تخصيص يوم رياضي عربي سنوي، وهو المقترح الذي حظي بموافقة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب خلال دورته العادية الثامنة والأربعين التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد، قبل أن يتم التأكيد على اعتماده في الدورة التاسعة والأربعين بالقاهرة، ثم اعتمدته جامعة الدول العربية ليصبح مناسبة رسمية تحتفل بها الدول العربية سنويًا.

إحياء ذكرى أول دورة ألعاب عربية

يرتبط اختيار السادس والعشرين من يوليو بذكرى تاريخية مهمة في مسيرة الرياضة العربية، حيث شهد هذا اليوم افتتاح أول دورة ألعاب عربية أقيمت تحت رعاية جامعة الدول العربية عام 1953، واستضافتها مدينة الإسكندرية المصرية، التي احتضنت الحدث على ملعبها التاريخي الذي شُيد عام 1929،وشهدت الدورة الأولى مشاركة عدد من الدول العربية، من بينها مصر والأردن وسوريا ولبنان والعراق وتونس والكويت، فيما شاركت إندونيسيا كضيف شرف، لتكون البداية الفعلية لمسيرة طويلة من التعاون الرياضي العربي، والتي ساهمت في اكتشاف العديد من المواهب الرياضية وتعزيز العلاقات بين الشباب العربي،ويمثل هذا الحدث نقطة انطلاق مهمة في تاريخ العمل الرياضي العربي المشترك، حيث أصبحت البطولات العربية فيما بعد منصة لتبادل الخبرات، وتطوير المنافسات، وإعداد الرياضيين للمشاركات القارية والدولية.

الرياضة وسيلة لتعزيز الوحدة العربية

وأكد الإعلامي أشرف محمود، رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، أن الاحتفال باليوم الرياضي العربي لا يقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل يحمل رسالة ثقافية وإنسانية تؤكد أهمية الرياضة في التقريب بين الشعوب، وتعزيز قيم الاحترام المتبادل والتعاون،وأوضح أن الرياضة تمثل لغة عالمية تجمع الجميع دون تمييز، وتسهم في نشر قيم التسامح والسلام، كما تساعد على بناء جسور التواصل بين الشباب العربي، وهو ما ينعكس إيجابًا على العلاقات بين الدول العربية،وأشار إلى أن تخصيص يوم رياضي عربي يعكس الاهتمام بالحفاظ على التراث الرياضي العربي، وتعزيز الهوية المشتركة، مع تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة باعتبارها أسلوب حياة يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة وإنتاجية.

دعم المؤسسات العربية للمبادرة

وأشاد رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية بالدور الذي قامت به جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في تبني فكرة اليوم الرياضي العربي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص المؤسسات العربية على دعم المبادرات التي تعزز وحدة الصف العربي،وأضاف أن التعاون بين المؤسسات الرياضية العربية يسهم في إطلاق برامج ومبادرات تستهدف الشباب، وتشجع على نشر الثقافة الرياضية في المدارس والجامعات والأندية، بما يساعد على اكتشاف المواهب وتنمية القدرات،كما شدد على أهمية استمرار التنسيق بين الدول العربية لتنظيم الفعاليات الرياضية والثقافية المشتركة، بما يعزز من مكانة الرياضة العربية على المستويين الإقليمي والدولي.

الرياضة ودورها في بناء الأجيال

ويرى متخصصون أن الرياضة لم تعد مجرد منافسات داخل الملاعب، بل أصبحت أداة فعالة لبناء الشخصية وتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي والانضباط، فضلًا عن دورها في تحسين الصحة البدنية والنفسية،كما تسهم الأنشطة الرياضية في غرس قيم احترام القانون والالتزام والروح الرياضية، إلى جانب الحد من السلوكيات السلبية مثل التعصب والعنف، وهو ما يجعل نشر الثقافة الرياضية أحد أهم أهداف اليوم الرياضي العربي،وتحرص العديد من الدول العربية على تنظيم فعاليات رياضية ومجتمعية بهذه المناسبة، تشمل البطولات والندوات والأنشطة التوعوية، بهدف تشجيع مختلف الفئات العمرية على ممارسة الرياضة والمشاركة في الفعاليات المجتمعية.

رسالة اليوم الرياضي العربي

يمثل اليوم الرياضي العربي مناسبة لتجديد التأكيد على أن الرياضة ليست مجرد منافسة على الألقاب، وإنما وسيلة لترسيخ قيم التعاون والتسامح والانتماء، وتعزيز العلاقات بين الشعوب العربي،كما يعكس الاحتفال بهذه المناسبة أهمية الاستثمار في الشباب، ودعم المبادرات التي تسهم في نشر الثقافة الرياضية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لبناء مجتمعات أكثر تماسكًا وتقدمًا، وقادرة على مواجهة التحديات بروح العمل الجماعي والتعاون.