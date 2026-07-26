اليوم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 : مؤتمر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يوليو 2026 11:12 صباحاً - يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات، اليوم الأحد، إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026، حيث يعقد المركز الإعلامي للأزهر الشريف مؤتمرًا صحفيًا للإعلان رسميًا عن تفاصيل النتيجة، ونسب النجاح العامة، وأسماء الطلاب الأوائل في مختلف الشعب، وسط حالة من الترقب بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

ويأتي إعلان النتيجة بعد انتهاء قطاع المعاهد الأزهرية من جميع الإجراءات الخاصة بمراجعة أوراق الإجابة واعتماد النتائج، تمهيدًا لإتاحتها أمام الطلاب، بما يضمن حصول كل طالب على حقه الكامل في أعمال التصحيح والمراجعة.

مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

يعقد المركز الإعلامي للأزهر الشريف، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الثانية ظهرًا، للإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2026، بحضور الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، والدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى جانب عدد من قيادات القطاع والمسؤولين عن أعمال الامتحانات.

ومن المنتظر أن يتضمن المؤتمر الكشف عن النتائج النهائية للثانوية الأزهرية، بالإضافة إلى إعلان أسماء الطلاب الأوائل في مختلف الأقسام، والتي تشمل الشعبة العلمية، والشعبة الأدبية، وطلاب ذوي البصائر، إلى جانب طلاب الدمج والدمج البصري، وذلك بعد اعتماد النتائج بصورة رسمية.

إعلان نسب النجاح ومؤشرات الأداء

ويتناول المؤتمر الصحفي أيضًا الإعلان عن نسبة النجاح العامة لطلاب الثانوية الأزهرية لهذا العام، إلى جانب استعراض أبرز الإحصاءات المتعلقة بالنتيجة، ومؤشرات الأداء في مختلف الشعب الدراسية، بما يعكس مستوى التحصيل العلمي للطلاب خلال العام الدراسي.

كما يستعرض مسؤولو الأزهر الشريف تفاصيل أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، والإجراءات التي تم اتخاذها لضمان تحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية، بما يحقق العدالة بين جميع الطلاب، ويضمن حصول كل طالب على الدرجة التي يستحقها.

استعراض جهود تنظيم الامتحانات

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر استعراض أبرز الجهود التي بذلها قطاع المعاهد الأزهرية خلال فترة الامتحانات، سواء فيما يتعلق بتنظيم اللجان أو متابعة سير الاختبارات، بالإضافة إلى الإجراءات التي ساهمت في توفير بيئة مناسبة للطلاب داخل اللجان الامتحانية.

كما يتناول المؤتمر آليات التصحيح والمراجعة التي اتبعتها لجان الكنترول، والخطوات التي جرى تنفيذها لضمان الانتهاء من أعمال التصحيح في المواعيد المحددة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والدقة في مراجعة أوراق الإجابة قبل اعتماد النتيجة بشكل نهائي.

ترقب واسع بين الطلاب وأولياء الأمور

وتحظى نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 باهتمام واسع من الطلاب وأولياء الأمور، باعتبارها مرحلة فاصلة في المسار التعليمي، حيث تحدد مستقبل الطلاب في الالتحاق بالكليات والمعاهد الجامعية، سواء التابعة لجامعة الأزهر أو غيرها وفقًا للضوابط المنظمة.

وينتظر الطلاب إعلان النتائج الرسمية للاطمئنان على نتائجهم، والتعرف على نسب النجاح وأسماء أوائل الجمهورية، قبل بدء المرحلة التالية المتعلقة بإجراءات التنسيق والالتحاق بالكليات.

ويحرص الأزهر الشريف سنويًا على إعلان النتائج من خلال مؤتمر صحفي رسمي، يتضمن عرضًا شاملًا لكافة التفاصيل المتعلقة بالنتيجة، والإحصاءات العامة، ونسب النجاح، بما يعزز من مبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على مختلف المؤشرات الخاصة بالامتحانات.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر كذلك الكشف عن أبرز الملامح الإحصائية للنتيجة، وأعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات، ونسب النجاح في الشعب المختلفة، إلى جانب توضيح أبرز الجهود التي ساهمت في إنجاح موسم امتحانات الثانوية الأزهرية لهذا العام، بما يضمن تقديم صورة متكاملة عن سير العملية الامتحانية منذ انطلاقها وحتى إعلان النتائج رسميًا.