«الفيفا» يعاقب الزمالك بإيقاف القيد 3 فترات بسبب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يوليو 2026 11:12 صباحاً - فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عقوبة جديدة على نادي الزمالك تقضي بمنعه من تسجيل لاعبين جدد لمدة ثلاث فترات قيد متتالية، وذلك على خلفية التأخر في سداد المستحقات المالية المترتبة لنادي أيك السويدي والمتعلقة بصفقة انتقال المهاجم الفلسطيني عمر فرج إلى صفوف القلعة البيضاء.

إيقاف القيد 3 فترات بسبب صفقة عمر فرج

وتكثف إدارة نادي الزمالك محاولاتها وحركتها الدؤوبة لإغلاق كافة الملفات والقضايا العالقة لدى اللجان المختصة في «الفيفا»، سعياً لرفع الحظر المفروض على القيد، وتلبية جميع الضوابط والشروط التي أقرها الاتحاد الإفريقي «كاف» لاستخراج الرخصة القارية والمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موقف القضايا الدولية ضد القلعة البيضاء

أظهر التحديث الأخير الصادر عن البوابة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم تقلصاً في القضايا الدولية المسجلة ضد نادي الزمالك، وجاءت المعطيات كالتالي: