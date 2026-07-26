قانون المحال العامة يحدد حالات إلغاء الترخيص :...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يوليو 2026 11:12 صباحاً - حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الحالات التي يجوز فيها إلغاء ترخيص المحال العامة، وذلك في إطار تنظيم الأنشطة التجارية والخدمية وضمان التزام أصحاب المحال بالاشتراطات القانونية والفنية، بما يحافظ على الصحة العامة والأمن والسلامة والبيئة.

ونص القانون على أن المركز المختص يملك صلاحية إصدار قرار بإلغاء رخصة المحل في عدد من الحالات المحددة، من بينها التوقف عن مزاولة النشاط لمدة عامين متصلين دون وجود مبرر مقبول، إلى جانب حالات أخرى تتعلق بمخالفة شروط الترخيص أو تعريض المواطنين للخطر.

وقف النشاط لمدة عامين يؤدي إلى إلغاء الترخيص

وفقًا لأحكام القانون، يجوز إلغاء ترخيص المحل العام إذا توقف النشاط لمدة عامين متصلين دون تقديم مبرر تقبله اللجنة المختصة، باعتبار أن استمرار غلق المحل لفترة طويلة دون سبب مشروع يعد من الحالات التي تستوجب إعادة النظر في الترخيص.

كما أجاز القانون لصاحب الترخيص إبلاغ المركز المختص برغبته في وقف النشاط، وهو ما يُعد إحدى الحالات التي يمكن أن يترتب عليها أيضًا إلغاء الرخصة وفقًا للإجراءات القانونية.

حالات إلغاء رخصة المحال العامة

حدد قانون المحال العامة عددًا من الأسباب التي تجيز للمركز المختص إلغاء الترخيص، وتشمل:

توقف المرخص له عن تشغيل المحل مع إبلاغ المركز المختص بذلك.

وقف النشاط لمدة عامين متصلين دون عذر أو مبرر مقبول.

إزالة المحل أو نقله من مكانه إذا كان ثابتًا.

تغيير النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص جديد.

تحول المحل إلى منشأة غير صالحة للتشغيل، أو إذا أصبح استمرار تشغيله يشكل خطرًا داهمًا على الصحة أو الأمن أو السلامة.

فقدان المحل للاشتراطات القانونية بما يسبب أضرارًا جسيمة بالصحة أو البيئة أو الأمن أو السلامة.

تكرار الغلق الإداري للمحل أكثر من مرة خلال العام نفسه.

ضوابط إصدار قرار الإلغاء

أكد القانون أن إلغاء الترخيص لا يتم إلا بقرار مسبب يصدر عن المركز المختص، مع ضرورة إخطار صاحب الشأن بأسباب الإلغاء قبل تنفيذ القرار.

كما لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد مرور شهر كامل من تاريخ إخطار صاحب المحل، سواء بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة قانونية أخرى، وذلك لإتاحة الفرصة أمامه لإزالة أسباب المخالفة أو البدء في اتخاذ الإجراءات المطلوبة إذا كان ذلك ممكنًا.

فرصة لتصحيح الأوضاع في بعض الحالات

منح القانون أصحاب المحال فرصة لتوفيق أوضاعهم في بعض المخالفات، إذ نص على أنه في حالات تغيير النشاط دون ترخيص، أو عدم استيفاء اشتراطات التشغيل، أو وجود مخاطر يمكن تداركها، يُلغى أثر قرار الإلغاء إذا قام صاحب المحل بتصحيح المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والضوابط المنظمة لعملية تصحيح الأوضاع، بما يضمن تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على استقرار الأنشطة التجارية.

تنظيم الأنشطة وتعزيز الالتزام بالقانون

يهدف قانون المحال العامة إلى تنظيم عمل المحال التجارية والخدمية، وضمان التزامها بالاشتراطات القانونية والفنية، بما يسهم في حماية المواطنين والحفاظ على البيئة والسلامة العامة، مع منح أصحاب الأنشطة فرصًا لتصحيح المخالفات قبل اتخاذ الإجراءات النهائية في الحالات التي يسمح بها القانون.