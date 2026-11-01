أخبار اليمن : عدوان سعودي يستهدف كلية الطب

دوت الخليج -

عدوان سعودي يستهدف كلية الطب

شن طيران العدو السعودي، اليوم غارتين على جامعة الحديدة. عدوان سعودي يستهدف كلية الطبشن طيران العدو السعودي، اليوم غارتين على جامعة الحديدة. وأوضح مصدر محلي أن طيران العدو السعودي استهدف بغارتين كلية الطب بجامعة الحديدة. واستنكر استمرار العدو السعودي في استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الخدمية، بما فيها المنشآت الطبية والأكاديمية في ظل صمت دولي معيب، مطالبًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة جرائم العدو السعودي بحق الشعب اليمن.

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