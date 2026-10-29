مدبولى: توفير فرص العمل للشباب يتطلب تطوير التعليم ومواكبة متغيرات سوق العمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أكتوبر 2026 07:21 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اهتمام الدولة بالشباب لا يقتصر على تطوير الخدمات المقدمة لهم، وإنما يمتد إلى توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل المناسبة، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وشدد مدبولي على أهمية مواصلة تطوير التعليم بمختلف مراحله، بما يضمن مواكبته للمستجدات والمتغيرات التي يشهدها سوق العمل، مشيرًا إلى أن التطورات المتسارعة تفرض ضرورة تحديث منظومة التعليم بصورة مستمرة.

وأوضح أن طبيعة سوق العمل والوظائف شهدت تغيرات جذرية، الأمر الذي يتطلب الإلمام بالتقنيات الحديثة والعلوم المتطورة، في ظل ما أصبحت عليه متطلبات سوق العمل في الوقت الراهن من تنوع وتشابك.