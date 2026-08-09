ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً

ارتفاع أسعار الغذاء عالمياًأعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ارتفاع أسعار الغذاء عالميًّا خلال يوليو الماضي، مدفوعة بشكل رئيس بزيادة أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية، في حين تراجعت أسعار اللحوم ومنتجات الألبان.

وأوضحت المنظمة أن متوسط مؤشر أسعار الأغذية بلغ 131.1 نقطة في يوليو، مرتفعًا بنسبة 0.6 بالمائة مقارنة بشهر يونيو، مشيرة إلى أن اضطرابات تدفقات الصادرات في منطقة البحر الأسود، إلى جانب تأثير موجات الحر على المحاصيل، أسهمت في ارتفاع الأسعار.

وارتفع مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 3.4 بالمائة، مدفوعًا بشكل رئيس بزيادة أسعار القمح، في ظل الأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية للتصدير في منطقة البحر الأسود، فضلًا عن تأثير موجات الحر على المحاصيل في عدد من الدول المنتجة الرئيسة.

وسجل مؤشر أسعار الزيوت النباتية ارتفاعًا بنسبة 2 بالمائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2022، نتيجة ارتفاع أسعار زيت النخيل وزيت الصويا.

وفي المقابل، تراجع مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8 بالمائة، بينما انخفض مؤشر أسعار منتجات الألبان بنسبة 0.7 بالمائة.

كما ارتفع مؤشر أسعار السكر بنسبة 5.6 بالمائة، متأثرًا بالمخاوف من تأثير الطقس الحار والجاف على المحاصيل في مناطق الإنتاج الرئيسة.