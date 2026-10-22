محافظ شمال سيناء يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى العريش العناية المركزة للأطفال بالشيخ زويد (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أكتوبر 2026 10:29 مساءً - افتتح اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى العريش العام ووحده غسيل كلوى للأطفال و جميع المرفقات التي تخص المرضي من تحاليل بالاضافه الي وحده عنايه مركزه في إطار جهود المحافظة لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتُمثل الوحدة إضافة جديدة للخدمات الطبية بالمستشفى، بما يسهم في تعزيز خدمات الغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي، وتخفيف الأعباء عنهم، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، خاصة المرضى الذين يحتاجون إلى جلسات غسيل كلوي بصورة منتظمة.





كما زارىمحافظ شمال سيناء، مستشفى الشيخ زويد المركزي، وافتتح قسم العناية المركزة للأطفال، في إطار جهود تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.





وتفقد المحافظ عددًا من أقسام المستشفى، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ومتابعة انتظام العمل وتوافر الرعاية الصحية اللازمة.

وأكد المحافظ أهمية تطوير الخدمات الطبية بمستشفيات شمال سيناء، وتوفير الرعاية المتخصصة، خاصة للأطفال، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.

وتفقد " مجاور ، القافلة الطبية المجانية بقرية الشلاق التابعة لمركز الشيخ زويد، والتي تنظمها مديرية الصحة بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر المصري بالعريش، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية.

واطلع المحافظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تشمل الكشف الطبي في عدد من التخصصات، وإجراء التحاليل وصرف الأدوية بالمجان، مؤكدًا استمرار دعم القوافل الطبية للوصول بالخدمات الصحية إلى أهالي القرى والتجمعات النائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.