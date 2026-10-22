أخبار اليمن : العميد سريع: العدو يستهدف يختاً هندياً

العميد سريع: العدو يستهدف يختاً هندياً
أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، بأن العدو السعودي استهدف يختاً هندياً بالقرب من جزيرة زقر وعلى متنه 14 شخصاً من الجنسية الهندية.
وأوضح العميد سريع في بيان له، أن القوات المسلحة اليمنية تقوم بإنقاذ ركاب اليخت وستقدم المزيد من التفاصيل لاحقاً.
وأشار إلى أن التصرف الأرعن للعدو السعودي بهذا الاستهداف يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
ولفت متحدث القوات المسلحة إلى أن على المجتمع الدولي إيقاف العدو السعودي عن هذه التصرفات الطائشة
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