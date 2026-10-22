الذهب عند أدنى مستوى في أسبوعين

الذهب عند أدنى مستوى في أسبوعينتراجعت أسعار الذهب ‌اليوم، لتسجل أدنى مستوى لها منذ أسبوعين، إذ أدى ارتفاع أسعار ‌النفط إلى تفاقم المخاوف إزاء التضخم، وذلك قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وهبط ‌الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 4081.89 دولار للأوقية "الأونصة".

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل 1.3 بالمئة إلى 4097.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 3.7 بالمئة إلى 55.86 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 2.6 بالمئة إلى 1586.22 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو الماضي، وهبط البلاديوم 3.2 بالمئة إلى 1052.88 ​دولار بعد أن سجل أدنى مستوى منذ يونيو 2025.