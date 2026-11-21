733 سفينة عبرت باب المندب خلال 20 يوماًأكدت وزارة النقل والأشغال العامة عبور 733 سفينة تجارية عبر الممر المائي الدولي في مضيق باب المندب خلال الفترة من 1 إلى 20 نوفمبر 2026م.

وأوضحت الوزارة في إحصائية حديثة، أنه تم عبور 388 سفينة باتجاه الشمال و345 سفينة باتجاه الجنوب، بمتوسط يومي بلغ 36 سفينة تجارية، مؤكدة استمرار حركة الملاحة البحرية التجارية عبر الممر المائي، وأنها أصبحت أكثر أماناً بعد تطهير المنطقة من تحشيدات العدو السعودي ومرتزقته.

وبحسب التقرير الإحصائي لشهر نوفمبر، توزعت حركة العبور بواقع 190 سفينة باتجاه الشمال و183 سفينة باتجاه الجنوب خلال الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر، بإجمالي 373 سفينة تجارية، مقابل 198 سفينة باتجاه الشمال و162 سفينة باتجاه الجنوب خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر، بإجمالي 360 سفينة تجارية.

وسجل الأول من نوفمبر أعلى معدل عبور باتجاه الشمال بواقع 29 سفينة، متساوياً مع الثاني من نوفمبر، فيما سجل العاشر من نوفمبر أعلى معدل عبور باتجاه الجنوب بواقع 25 سفينة تجارية.

وتشير المعطيات الرقمية إلى انتظام حركة السفن التجارية عبر مضيق باب المندب في اتجاهي الشمال والجنوب لمختلف السفن التجارية الدولية، باستثناء السفن التابعة للعدو السعودي.

وجددت وزارة النقل والأشغال العامة تأكيدها أمان وانسيابية حركة المرور والملاحة للسفن التجارية عبر مضيق باب المندب، موضحة أن الإجراءات الأمنية المتخذة في الممر المائي لا تستهدف التجارة الدولية العامة، وإنما تقتصر حصراً على السفن المرتبطة بالعدو السعودي فقط، فيما تتمتع بقية سفن العالم بحرية وسلامة الملاحة والعبور.