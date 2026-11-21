احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 نوفمبر 2026 11:17 مساءً - تذيع قنوات الحياة وCBC والناس فى بث مباشر رابع حلقات برنامج دولة التلاوة، الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم.

اكتشاف المواهب القرآنية وإحياء مدرسة التلاوة المصرية

ويستهدف برنامج «دولة التلاوة» اكتشاف المواهب القرآنية الشابة ورعايتها، وإحياء المدرسة المصرية الأصيلة في تلاوة القرآن الكريم وترتيله وتجويده، من خلال المنافسة في فرعي الترتيل والتجويد، بما يسهم في تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بكتاب الله، والحفاظ على ريادة مصر في فنون التلاوة القرآنية.

انطلقت أولى حلقات برنامج "دولة التلاوة" في موسمه الثاني 13 نوفمبر، ليواصل رحلته في اكتشاف ودعم المواهب المتميزة في تلاوة القرآن الكريم، حيث يذاع عبر قنوات CBC و"الحياة" و"الناس".

وافتتحت الإعلامية آية عبد الرحمن أولى الحلقات موجهة التحية إلى أهل القرآن وعشاق التلاوة في مصر، التي وصفتها بأرض التلاوة، والبلد الذي عاش فيه القرآن في القلوب قبل البيوت، معلنة انطلاق فصل جديد من البرنامج تحت شعار اسم الله «اللطيف».

وأوضحت آية عبد الرحمن أن المسابقة شهدت تقدم 25 ألف متسابق من مختلف محافظات مصر، نجح 32 متسابقًا منهم في الوصول إلى مرحلة المنافسات، مشيرة إلى أن الطريق لا يزال طويلًا أمام المشاركين، من خلال 6 مراحل تختبر قوة الصوت ودقة الأداء والقدرة على إبهار لجنة التحكيم والجمهور من محبي الاستماع إلى التلاوات القرآنية.

تفاصيل المنافسة النهائية

وكشفت عن تفاصيل المنافسة النهائية، موضحة أن 5 متسابقين فقط سيتأهلون إلى الحلقة الختامية، ليتم اختيار فائزين، أحدهما في فرع التجويد والآخر في فرع الترتيل، ويحصل كل منهما على جائزة مالية قدرها مليون جنيه.

وأضافت أن التكريم لا يتوقف عند الجوائز المالية، بل يمتد إلى نيل شرف إمامة المصلين خلال شهر رمضان المبارك، وتسجيل القرآن الكريم بصوت الفائزين وإذاعته عبر «مصر قرآن كريم»، كما حدث مع نجوم الموسم الأول.

وأكدت آية عبد الرحمن أن الجمهور شريك أساسي في المسابقة، وله دور في دعم المتسابقين من خلال التصويت عبر رمز الاستجابة السريع (QR Code).

وأشارت إلى أن منافسات الحلقة الأولى تشهد مشاركة 8 متسابقين في فقرة القراءة الحرة، لإثبات جدارتهم بمواصلة المشوار، على أن يغادر متسابقان المنافسة بنهاية الحلقة.

وحل الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ضيف الحلقة الأولى والذى قال: فى أرض الكنانة مصر أهلا بكم فى بداية موسم جديد، وعادت مرة أخرى أيام الجمال والصفاء وسهرات الأنس والفرح بالله ورسوله على ضفاف القرآن العظيم.