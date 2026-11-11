أخبار اليمن : "رجوم" تواصل إنجازاتها الميدانية في عدة جبهات

"رجوم" تواصل إنجازاتها الميدانية في عدة جبهاتوزّع الإعلام الحربي، اليوم، مشاهد جديدة لعمليات نفذتها طائرات "رجوم" المسيّرة استهدفت فيها التحشيدات والآليات التابعة للعدو السعودي في عدة جبهات.

وأظهرت المشاهد عمليات الرصد والمتابعة والاستهداف لأطقم عسكرية تابعة للعدو في مناطق مفتوحة وتحت الأشجار وتدميرها.

كما أظهرت استهداف طائرة "رجوم" المسيرة لتحصينات ومواقع تابعة للعدو السعودي وتصاعد الدخان والحرائق في المواقع المستهدفة، وحالة الهلع التي أصابت عناصر العدو.

وبدأت المشاهد بانطلاق المسيّرات "رجوم" بدءًا برصد موقع عسكري قبل وقوع انفجار قوي في قلب الموقع والسيارة المستهدفة، لتنتقل بعد ذلك إلى مواقع صحراوية وتحصينات منتشرة بين مرتفعات وهضاب رملية متعددة التضاريس قبل تعرضها لهجمات "رجوم".

ووثقت استهداف آليات عسكرية تابعة لتحشيدات العدو السعودي مموهة تحت الأشجار منها دبابة وآلية أخرى تم إخراج جميعها عن الخدمة.

وتكشف مشاهد الإعلام الحربي، عن توسيع استخدام طائرات "رجوم" المسيرة ضد أهداف متنوعة تشمل التحشيدات والآليات والمواقع والتحصينات العسكرية في أكثر من جبهة، وتوثيق الإصابات المباشرة من الجو والخسائر التي يتكبدها العدو.