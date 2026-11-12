وزارة الصحة تعلن توصيات المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 نوفمبر 2026 09:29 مساءً -

أعلنت وزارة الصحة والسكان ختام أعمال المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالدول العربية، الذي عقد يومي 11 و12 نوفمبر 2026 بمشاركة عدد من وزراء الصحة العرب وقيادات المجلس العربي للاختصاصات الصحية ورؤساء هيئات الاختصاص ونخبة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة.

نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ألقى الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشئون مشروعات مبادرات الصحة العامة الكلمة الختامية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق وتحديد مسؤوليات كل طرف وتعزيز التنسيق بين وزارات الصحة العربية وجامعة الدول العربية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المعنية، بما يضمن استمرارية الجهد وتحويله إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم.

وأضاف أنه ينبغي أن تظل الكفاءات الصحية العربية المهاجرة شريكًا أساسيًا في صياغة الحلول وتطوير السياسات وبناء القدرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أهمية تطوير القوى العاملة الصحية من خلال تحديث منظومات التعليم والتدريب وتعزيز التعليم القائم على الكفايات وربط مخرجاته بالاحتياجات الفعلية للنظم الصحية والاستفادة من التحولات العلمية والتكنولوجية بما فيها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، مع الحفاظ على جوهر الممارسة القائمة على العلم والمسؤولية المهنية والإنسانية.

وأكد أن مصر ستواصل دعم كل المبادرات الرامية إلى تفعيل الاستراتيجية العربية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير النظم الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن العربي.

ومن جانبه وجه الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته للمؤتمر وإلى جامعة الدول العربية والمشاركين والخبراء، موضحًا أن المناقشات أظهرت توافقًا على توسيع فرص مشاركة الكفاءات الصحية المهاجرة في تطوير التعليم والتدريب الطبي وتحسين الخدمات الصحية في بلدانها من خلال التعاون المستمر وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، بما يمتد إلى البحث العلمي والابتكار والتطوير المهني المستمر.

وألقت الوزير المفوض ميساء هدمي مدير إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية البيان الختامي الصادر تحت عنوان «إعلان القاهرة»، والذي أطلق الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة (2026–2030) بوصفها إطارًا عربيًا مشتركًا لتوحيد الرؤى وتنسيق الجهود استكمالًا لما أرساه «إعلان عمّان» الصادر عن المؤتمر الأول في أكتوبر 2024. ودعا الإعلان إلى إعداد خطط وطنية لتنفيذ الاستراتيجية ووضع مؤشرات لقياس نتائجها ومراجعتها دوريًا، وتخطيط القوى العاملة الصحية وفق احتياجات كل نظام صحي وتوجيه برامج التعليم والتدريب والتخصصات لسد الفجوات، والتعاون لإنشاء منصة إلكترونية لحصر الكفاءات الصحية العربية في الخارج وتسهيل تواصلها مع المؤسسات الصحية والأكاديمية، وبناء شراكات طويلة الأمد مع هذه الكفاءات وتهيئة الظروف المهنية والتشريعية لمشاركتها في تطوير الخدمات والتعليم والبحث والابتكار.

ورحب الإعلان بإطلاق الأمين العام لجامعة الدول العربية شبكة الإغاثة الإنسانية لدعم الدول الأعضاء في حالات الطوارئ، وأوصى بتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بإعداد خطة عمل لإشراك الكفاءات المهاجرة في دعم النظم الصحية خلال الأزمات والطوارئ، وتطبيق التعليم القائم على الكفايات في برامج الدراسات العليا للمهن الصحية والاستفادة من إطار المجلس العربي لتقريب معايير التدريب التخصصي ورفع جودته، وتشجيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية في التعليم والتدريب وتحسين الرعاية، وتنسيق تنفيذ الاستراتيجية بين جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الصحة العرب والدول الأعضاء ومتابعة تحويل التوصيات إلى برامج ومبادرات.

وأكد الإعلان أن الكفاءات الصحية العربية المهاجرة شريك أصيل في صياغة مستقبل الصحة في الوطن العربي، وأن بناء جسور التواصل معها استثمار استراتيجي في المعرفة والإنسان والتنمية.