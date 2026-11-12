بتوجيهات من فخامة الرئيس السيسي.. مدبولي يبحث مع ضياء رشوان إطلاق المؤتمر السنوي الأول للإعلام المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 نوفمبر 2026 08:17 مساءً -

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخميس 12 نوفمبر 2026، ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، لبحث الاستعدادات الخاصة بعقد المؤتمر السنوي الأول للإعلام المصري، واستعراض التصور المقترح لمحاوره وأهدافه، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المنظومة الإعلامية ومواجهة التحديات التي تواجه المؤسسات الصحفية والإعلامية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة للجهود الرامية إلى النهوض بالإعلام المصري وتعزيز قدرات مؤسساته العامة والخاصة على أداء أدوارها الوطنية والمهنية، مشيدا بالنهج الذي تتبعه وزارة الدولة للإعلام في إجراء حوار موسع مع مختلف الأطراف المعنية قبل إعداد التصور النهائي للمؤتمر.

واستعرض ضياء رشوان خلال اللقاء نتائج سلسلة الاجتماعات التحضيرية التي نظمتها الوزارة خلال الفترة الماضية، والتي بلغت 12 اجتماعا بمشاركة ممثلين عن مختلف قطاعات الصحافة والإعلام، بهدف الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن تطوير المهنة وتحسين أوضاع المؤسسات والعاملين بها.

وشملت اللقاءات رؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة ورئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة لمباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين.

كما تضمنت الاجتماعات لقاءات مع رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية والخاصة والحزبية ورؤساء تحرير المواقع الإخبارية، فضلا عن رؤساء قنوات وشبكات الهيئة الوطنية للإعلام والقنوات الفضائية الخاصة، والمتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين.

وأوضح وزير الدولة للإعلام أن هذه اللقاءات انطلقت من أهمية مشاركة العاملين في المهنة وممثلي مؤسساتها في تحديد أولويات الإصلاح والتطوير، باعتبارهم شركاء أساسيين في صياغة مستقبل الإعلام المصري والتعامل مع المتغيرات التي يشهدها القطاع.

وأشار ضياء رشوان إلى الاجتماع الذي عقدته الوزارة مع اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، مؤكدا أن التقرير الذي أعدته اللجنة يمثل المرجعية الأوسع والقاعدة الأساسية التي تنطلق منها أعمال المؤتمر السنوي الأول ومحاوره المقترحة.

ولفت إلى أن الحوارات التحضيرية أسفرت عن مجموعة من الاحتياجات والتحديات والمقترحات العملية المتعلقة بتطوير الأداء الصحفي والإعلامي وتحسين الأوضاع المهنية للعاملين في المؤسسات المختلفة، حيث جرى استعراض أبرز هذه الرؤى أمام رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع.

وأكد رئيس الحكومة أهمية استكمال الحوار والتنسيق بين وزارة الدولة للإعلام والهيئات والمؤسسات المعنية، بما يضمن إعداد تصور متكامل للمؤتمر يستوعب مختلف القضايا المطروحة ويحول المناقشات المهنية إلى نتائج قابلة للتنفيذ.

وفي ختام اللقاء وجه الدكتور مصطفى مدبولي بمواصلة التنسيق المشترك لبلورة الصورة النهائية للمؤتمر ومحاوره، مع التركيز على الخروج بقرارات ومخرجات تسهم بصورة فعلية في تطوير المنظومة الإعلامية المصرية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الإقليمية والدولية.

ويأتي التحضير للمؤتمر السنوي الأول للإعلام المصري ضمن توجه يستهدف إرساء حوار مؤسسي شامل حول مستقبل الصحافة والإعلام، والاستفادة من توصيات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري ومقترحات العاملين بالمهنة في وضع مسارات عملية للتطوير خلال المرحلة المقبلة.