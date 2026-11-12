لتعزيز التعاون الأمني.. وزير الداخلية يستقبل مفوض الهجرة والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 نوفمبر 2026 10:21 مساءً - استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية، السيد ماجنوس برونر مفوض الهجرة والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وأعرب المسؤول الأوروبي عن تقديره للدولة المصرية ودورها المحوري في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيدا بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وانعكاس هذه الجهود إيجابيا على الاستقرار في مصر ومحيطها الإقليمي.

وأكد مفوض الهجرة والشؤون الداخلية اهتمام الاتحاد الأوروبي بتعزيز قنوات الاتصال والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المصرية في مختلف مجالات العمل الأمني.

ومن جانبه، رحب السيد محمود توفيق وزير الداخلية بزيارة مفوض الهجرة والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له إلى القاهرة، مؤكدا أهمية تضافر الجهود لمحاصرة مختلف الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها، في ظل التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتوجت المباحثات بالتوقيع على وثيقة لتنظيم العمل بين وزارة الداخلية ووكالة الاتحاد الأوروبي لتدريب قوات إنفاذ القانون، بما يعزز التعاون الثنائي ويدعم آليات تبادل الخبرات وتنمية القدرات بين الجانبين.