مصر تدين القصف الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي فى غزة وتطالب بالوقف الفوري لكافة الانتهاكات الإسرائيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 نوفمبر 2026 08:17 مساءً - تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، بينهم أطفال وأطقم طبية، فضلاً عن إلحاق أضرار جسيمة بالأقسام الطبية بالمجمع.

وتؤكد مصر رفضها القاطع لاستمرار استهداف المنشآت الصحية والطواقم الطبية، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني، وتقويض للجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وتشدد مصر على ضرورة الوقف الفوري لكافة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، والالتزام الكامل بحماية المدنيين والمنشآت الطبية، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته لضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يهيئ الظروف لاستكمال تنفيذ خطة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في قطاع غزة.