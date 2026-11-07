الدولار يستقر والين يرتفع

الدولار يستقر والين يرتفعاستقر الدولار أمام العملات الرئيسة اليوم بعد أن دفعت موجة بيع حادة للأسهم الأمريكية المستثمرين نحو الأصول الآمنة مثل الين وأدت إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية قبيل صدور تقرير للوظائف.

وأدت المخاوف إزاء تشديد القيود على قطاع الذكاء الاصطناعي، لا سيما فيما يتعلق ببناء مراكز البيانات، إلى اضطراب في الأسواق العالمية هذا الأسبوع.

وصعد الين بنسبة 0.2 بالمائة إلى أعلى مستوى له في أسبوع عند 157.40 ين للدولار، قبل أن يقلص جزءًا من مكاسبه، فيما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 0.2 بالمائة أمام العملة الأمريكية.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة، عند نحو 101.55 نقطة.

كما استقر اليورو عند 1.1222 دولار، متجهًا لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.5 بالمائة، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1.3457 دولار.