الدولار يستقر والين يرتفع
استقر الدولار أمام العملات الرئيسة اليوم بعد أن دفعت موجة بيع حادة للأسهم الأمريكية المستثمرين نحو الأصول الآمنة مثل الين وأدت إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية قبيل صدور تقرير للوظائف.
وأدت المخاوف إزاء تشديد القيود على قطاع الذكاء الاصطناعي، لا سيما فيما يتعلق ببناء مراكز البيانات، إلى اضطراب في الأسواق العالمية هذا الأسبوع.
وصعد الين بنسبة 0.2 بالمائة إلى أعلى مستوى له في أسبوع عند 157.40 ين للدولار، قبل أن يقلص جزءًا من مكاسبه، فيما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 0.2 بالمائة أمام العملة الأمريكية.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة، عند نحو 101.55 نقطة.
كما استقر اليورو عند 1.1222 دولار، متجهًا لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.5 بالمائة، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1.3457 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدولار يستقر والين يرتفع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.