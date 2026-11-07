اللجنة المصرية فى غزة تعلن تفعيل خطة الطوارئ لمواجهة المنخفض الجوى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 نوفمبر 2026 02:13 صباحاً -

أعلنت اللجنة المصرية في قطاع غزة رفع درجة الاستعداد وتفعيل خطة طوارئ عاجلة لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي المرتقب، بمشاركة فرقها الميدانية والمعدات والآليات المتاحة، بهدف حماية الأسر الفلسطينية النازحة والحد من المخاطر التي قد تتسبب فيها الأمطار الغزيرة والرياح خلال الفترة المقبلة.

وأكدت اللجنة المصرية في بيان مساء الجمعة 6 نوفمبر 2026 أن التحركات الجديدة تأتي استجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها آلاف النازحين داخل القطاع، خاصة الأسر التي تقيم في خيام ومراكز إيواء مؤقتة لا توفر الحماية الكافية من التقلبات الجوية مع اقتراب فصل الشتاء.

وأوضحت أن خطة الطوارئ تتضمن فتح الطرق وإزالة العوائق التي قد تعرقل حركة المواطنين أو وصول فرق الإغاثة إلى المناطق المتضررة، إلى جانب توزيع خيام جديدة على الأسر النازحة التي تحتاج إلى مأوى يحميها من الأمطار والرياح.

وتشمل الإجراءات أيضا تدعيم الخيام القائمة وإعادة تثبيتها لتقليل احتمالات تعرضها للتلف أو الاقتلاع نتيجة الرياح الشديدة، بما يساعد على توفير قدر أكبر من الأمان للعائلات الفلسطينية التي فقدت منازلها وتعيش في ظروف معيشية بالغة الصعوبة.

وشددت اللجنة المصرية على استمرار عمل فرقها الميدانية على مدار الساعة لمتابعة تطورات الأوضاع الجوية والتعامل مع الاحتياجات الطارئة، مع تسخير المعدات والآليات المتاحة لتقديم المساعدات وتنفيذ التدخلات اللازمة في المناطق الأكثر احتياجا.

وأشارت إلى أن الجهود المصرية تركز على توفير مستلزمات الحماية والإيواء للأسر الفلسطينية والتخفيف من معاناتها، في ظل التحديات الإنسانية التي يواجهها القطاع وما تفرضه الظروف الشتوية من احتياجات إضافية تتعلق بالمأوى والملابس والمستلزمات الأساسية.

وأكدت اللجنة استمرار وجودها الميداني إلى جانب الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للنازحين والمتضررين، مشددة على أن التحرك لمواجهة المنخفض الجوي يأتي امتدادا للجهود المصرية المتواصلة لمساندة أهالي القطاع.

واختتمت اللجنة المصرية بيانها بالتأكيد على استمرار رسالتها الإنسانية تحت شعار «غزة ليست وحدها.. مصر حاضرة بالعمل والعطاء»، تعبيرا عن مواصلة جهود الدعم والإغاثة للأسر الفلسطينية في مواجهة الظروف الإنسانية والجوية الصعبة.