طهران تحذر واشنطن: أى خطأ سيجعل مصالحكم بالمنطقة هدفا لنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 سبتمبر 2026 05:33 مساءً - وجهت طهران عبر مقر خاتم الأنبياء، تحذيرا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة بأن ارتكاب أى خطأ سيجعل مصالحها في المنطقة هدفا للهجمات الإيرانية.

أضاف مقر خاتم الأنبياء المركزي؛ قائلًا: تلقينا معلومات عن سعي واشنطن إلى استئناف بعض الإجراءات ضد بلادنا.

إعلام رسمي: أمريكا تعتزم استئناف العمليات القتالية

وكانت القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية قد قالت؛ في بيان، اليوم الأحد، نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن طهران تلقت معلومات ‌تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف العمليات القتالية.

وأضافت القيادة -في بيانها- أن أي هجوم أمريكي سيستتبعه شن ضربات متواصلة على قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، وحذرت دول المنطقة التي تساند هجوم الولايات المتحدة ‌على إيران من أنها ستُعد ‌طرفا في ‌الصراع.

ترامب يقطع عطلته بشكلٍ مفاجئ

وما يزيد مخاوف عودة التصعيد فى المنطقة؛ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قطع عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد ليعود بشكل غير متوقع إلى البيت الأبيض أمس السبت، مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وأفاد موقع "أكسيوس" بأن ترامب عاد إلى البيت الأبيض مساء السبت، قبل 24 ساعة من الموعد المقرر سابقا، فيما لم يوضح البيت الأبيض سبب العودة المبكرة من المنتجع.

وتزامنت العودة المبكرة مع تحذير أمني أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، دعت فيه مواطنيها في الشرق الأوسط إلى توخي مزيد من الحذر، في ظل ما وصفته ببيئة أمنية "معقدة" واحتمال حدوث "تصعيد غير متوقع".

وقالت الخارجية إن الحوثيين المدعومين من إيران انخرطوا في أعمال عدائية ضد السعودية، شملت هجمات طالت مطارات مدنية، محذرة من أن المواجهة تنطوي على احتمال "التصعيد السريع".

