أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية

الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات تعـز، وإب، وريمة، وحجة والمحويت، وتمتد لتشمل أجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية.
وقد تشمل الأمطار مناطق محدودة من مرتفعات حضرموت، وشبـوة، ولحج، وأبين، والضالع وعمران وغرب كل من صعدة وصنعاء وذمار .
وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطـول الأمطار وتشكّل الضباب.
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