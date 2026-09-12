الرئيس السيسي يتفقد معرض مرور 20 عامًا على تدشين تجمع البريكس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 سبتمبر 2026 04:29 مساءً - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي معرضًا بمناسبة مرور عشرين عامًا على تدشين تجمع البريكس، وذلك خلال مشاركة الرئيس في فعاليات البريكس المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي.

واطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال جولته بالمعرض على عدد من المعروضات المقدمة ضمن الفعاليات المصاحبة للتجمع.

مشاركة الرئيس في فعاليات البريكس

وتأتي جولة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المعرض على هامش مشاركته في أعمال تجمع البريكس، إلى جانب قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة.