الرئيس السيسي: نسعى لتوطيد الروابط بين الجامعات ومراكز البحوث والابتكار بمصر والهند

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 سبتمبر 2026 03:33 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقال بصحيفة هندية، إن مصر تسعى إلى توطيد الروابط بين الجامعات ومراكز البحوث والابتكار في مصر والهند.

وتأتي تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إطار الحديث عن آفاق العلاقات المصرية الهندية ومجالات التعاون بين البلدين، بالتزامن مع مشاركته في قمة تجمع البريكس بالعاصمة الهندية نيودلهي.

دعم التعاون في البحث والابتكار

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية تعزيز الروابط بين المؤسسات الجامعية والبحثية في البلدين، بما يدعم التعاون بين مصر والهند في مجالات البحوث والابتكار.



