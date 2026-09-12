عضو "العلاقات الخارجية" بمجلس النواب: مشاركة الرئيس السيسى فى بريكس فرصة لزيادة حجم الصادرات المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 سبتمبر 2026 05:25 مساءً - قال النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ممثل المصريين بالخارج: مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة بريكس الثامنة عشرة تأتي في توقيت مهم لإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية بين مصر ودول التجمع، بما يعزز علاقات مصر على المستوى العالمي.

وأشار إلى أنه كشفت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري إلى 36.7 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، مقابل 29.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بنسبة نمو 25.5%، قائلا: هذه الأرقام تمثل طفرة غير مسبوقة، وتدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد التلواني، أن الأرقام تكشف اتساع حجم السوق المتاحة أمام المنتجات المصرية، قائلا: لكنها في الوقت نفسه تكشف عن ضرورة العمل على تحسين هيكل التجارة، إذ بلغت واردات مصر من دول بريكس 30.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، بينما سجلت الصادرات المصرية 6.6 مليار دولار فقط، مقابل 7.4 مليار دولار في الفترة المقارنة، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة تمثل فرصة لطرح ملف زيادة الصادرات المصرية باعتباره أولوية، مع استهداف القطاعات الصناعية والزراعية والغذائية والدوائية القادرة على المنافسة، إلى جانب جذب استثمارات من دول بريكس لإنشاء مشروعات إنتاجية داخل مصر تستفيد من موقعها وقناة السويس والمنطقة الاقتصادية وتوجه إنتاجها إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح النائب إسلام التلواني، أهمية ما كشفته بيانات الجهاز المركزي أظهرت بشأن ارتفاع استثمارات دول بريكس في مصر إلى 3.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، بزيادة 29.7%.

وشدد على ضرورة البناء على هذا النمو المتسارع من خلال مشروعات جديدة ونقل التكنولوجيا، الأمر الذي يحول عضوية مصر في بريكس من مجرد اتساع في حركة التجارة، إلى زيادة مستدامة في الإنتاج والصادرات وفرص العمل.