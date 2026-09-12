الرئيس الأمريكي: أعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 سبتمبر 2026 04:29 مساءً - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن اعتقاده بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا.

وقال ترامب - في تصريحات للصحفيين في أعقاب اجتماع ثنائي عقده مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في العاصمة دبلن - "أعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا... ربما بعد انتخابات التجديد النصفي مباشرة".

وأكد ترامب أنه لا يمكن السماح لإيران أن تحيز سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن طهران كانت على وشك حيازة سلاح نووي.

وأضاف الرئيس ترامب أن واشنطن ودبلن تجمعهما علاقات عظيمة، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين كانت أكثر نفعا لأيرلندا منها للولايات المتحدة.

وأوضح ترامب أن بطولة أيرلندا المفتوحة للجولف تعد "حدثا كبيرا" في أيرلندا والعالم أيض ا.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن قوة العلاقات الاقتصادية بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية.

كما أشاد بالعلاقة القوية التي تربط أيرلندا والولايات المتحدة في مجال الرياضة، معربا عن سعادته البالغة بزيارة الرئيس الأمريكي للبلاد وحضور بطولة أيرلندا المفتوحة للجولف.

وبالتزامن مع إحياء ذكرى 11 سبتمبر، أعرب مارتن عن تقديره لعناصر أجهزة الطوارئ والاستجابة الأولية لشجاعتها وتضحياتها وكل الجهود التي قامت بها كما أعرب عن تعاطفه مع ضحايا الهجمات.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة الأيرلندية دبلن في زيارة لمدة يومين. وقد استهل ترامب زيارته بعقد اجتماع مغلق مع نظيرته كاثرين كونولي في مقر الرئاسة الأيرلندي، أعقبه اجتماع مع رئيس الوزراء مايكل مارتن.

ويتضمن برنامج زيارة الرئيس الأمريكي حضور بطولة أيرلندا المفتوحة للجولف.