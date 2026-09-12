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شالكه يحقق فوزه الأول بالبوندسليغا

حقق فريق شالكه فوزه الأول بعد عودته للدوري الألماني لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه يونيون برلين 3 - 1 الجمعة في افتتاح الجولة الثالثة من "بوندسليغا". شالكه يحقق فوزه الأول بالبوندسليغاحقق فريق شالكه فوزه الأول بعد عودته للدوري الألماني لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه يونيون برلين 3 - 1 الجمعة في افتتاح الجولة الثالثة من "بوندسليغا". سجل روبن غوسنس والجزائري عادل عوشيش والنمساوي ماكسيميليان فوبر في الدقائق 25، 46، 90+ 13 أهداف شالكه، فيما أحرز لينيون برلين لاعبه تيم شاركه في الدقيقة 90+6. وتقدم شالكه، بطل ألمانيا سبع مرات والعائد حديثا إلى دوري الأضواء، بهذا الفوز إلى المركز السابع مؤقتا بعدما رفع برصيده إلى 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة، فيما مني يونيون برلين بهزيمته الثانية مقابل تعادل، ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.

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