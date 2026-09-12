الرئيس السيسي: الدبلوماسية والحلول السياسية السلمية السبيل الأمثل لحل الأزمات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 سبتمبر 2026 04:29 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقال بصحيفة هندية، إن مصر تؤمن بأن الدبلوماسية والحلول السياسية السلمية هما السبيل الأمثل لحل الأزمات والتعامل مع التحديات القائمة.

وتأتي تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع مشاركته في أعمال قمة تجمع البريكس المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي.

الحوار الإقليمي الشامل ضرورة

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الحوار الإقليمي الشامل أصبح ضرورة، في إطار العمل على معالجة الأزمات عبر الوسائل الدبلوماسية والحلول السياسية السلمية.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أهمية تبني مسارات الحوار والتعاون في التعامل مع الأزمات، بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار.