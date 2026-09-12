الرئيس السيسي: لا سلام وأمن دوليين دون تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 سبتمبر 2026 04:29 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقال بصحيفة هندية، إنه لا يمكن الحديث عن صون السلام والأمن الدوليين دون التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة أن تضمن هذه التسوية إعادة الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية التوصل إلى حلول عادلة وشاملة للقضايا والأزمات، مشددًا على ارتباط تحقيق السلام والأمن الدوليين بالتوصل إلى تسوية تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتأتي تصريحات الرئيس بالتزامن مع مشاركته في أعمال قمة تجمع البريكس المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي.