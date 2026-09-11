وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الجزائري الأوضاع الاقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 سبتمبر 2026 09:29 مساءً -

جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع السيد أحمد عطاف، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، يوم الجمعة ١١ سبتمبر، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مؤكدين أهمية متابعة تنفيذ مخرجات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية–الجزائرية المشتركة التي عقدت بالقاهرة في نوفمبر الماضي، والعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية، مؤكدين أهمية مواصلة التشاور والتنسيق في إطار آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا، بما يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب الليبي الشقيق.