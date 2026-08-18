أخبار اليمن : مجزرة إسرائيلية على شاطئ بحر غزة

مجزرة إسرائيلية على شاطئ بحر غزةارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، مجزرة بحق مواطنين فلسطينيين كانوا داخل مقهى على شاطئ بحر غزة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، باستشهاد 6 فلسطينيين، بينهم طفل، وإصابة 14 آخرين بجراح بعضهم في حالة الخطر، جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مقهى في ميناء غزة البحري القديم الواقع في غرب المدينة.

وذكرت الوزارة أن فرق الإسعاف والدفاع المدني نقلت جثامين الشهداء إلى مستشفى الشفاء، بالإضافة إلى الجرحى لتلقي العلاج.

ووفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية، فإن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2025 أسفرت عن استشهاد 1265 فلسطينيا وإصابة 4198 آخرين.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من الحرب التي شنتها "إسرائيل" في 7 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، مخلفة أكثر من 73 ألف شهيد، وما يزيد على 174 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع طال 90% من البنية التحتية المدنية، بينما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.