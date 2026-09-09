181 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى

181 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصىاقتحم 181 مستوطنًا، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة العدو الإسرائيلي وقواته الخاصة، وسط قيود متزايدة على حركة المصلين ودخولهم إلى المسجد.

وقالت مصادر مقدسية، وفق وكالة "سند للأنباء" الفلسطينية، إن المستوطنين دخلوا المسجد على شكل مجموعات متتالية عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات في باحاته، تركزت في المنطقة الشرقية، فيما أدى عدد منهم طقوسًا تلمودية داخل الساحات.

وبالتزامن مع ذلك، شددت شرطة العدو الإسرائيلي إجراءاتها على أبواب المسجد الخارجية، وفرضت قيودًا على حركة المصلين، في وقت تتواصل فيه الاقتحامات اليومية للأقصى تحت حماية قوات العدو.

وخلال الأسبوع الماضي، اقتحم 1064 مستوطنًا باحات المسجد، وأدوا طقوسًا وصلوات تلمودية فيها، بحماية شرطة العدو الإسرائيلي وقواته الخاصة.

وشهد أغسطس الماضي تصاعدًا في وتيرة الاقتحامات، إذ سجلت وزارة الأوقاف اقتحام 5209 مستوطنين للمسجد الأقصى، إضافة إلى 3117 شخصًا دخلوا تحت مسمى السياحة، فيما سجل 13 أغسطس أعلى حصيلة يومية، مع اقتحام 751 مستوطنًا.

ووثقت الوزارة 26 اقتحامًا للمسجد خلال الشهر نفسه، تخللتها طقوس وصفتها بالاستفزازية، بينها ما يعرف بـ"السجود الملحمي".

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل مساعٍ متصاعدة من جماعات ما تسمى بـ"الهيكل" لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، من خلال المطالبة بتمديد ساعات الاقتحام وفتح المسجد يوم السبت وإضافة فترة مسائية، بما يدفع نحو تكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

