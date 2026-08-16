فيزا النمسا للمصريين: الشروط والأوراق والرسوم وطريقة التقديم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أغسطس 2026 01:28 صباحاً - تعد النمسا من الوجهات الأوروبية المفضلة للمصريين، خاصة مع ما تتمتع به من مدن سياحية شهيرة مثل فيينا وسالزبورج، إلى جانب القصور والمتاحف والطبيعة الخلابة، ويحتاج المواطن المصري الراغب في زيارة النمسا لفترة قصيرة إلى الحصول على تأشيرة شنغن قبل السفر، مع تقديم مجموعة من المستندات التي تثبت الغرض من الرحلة والقدرة على تحمل تكاليفها والعودة إلى مصر بعد انتهاء الزيارة،وفي هذا التقرير نستعرض شروط فيزا النمسا للمصريين، والأوراق المطلوبة، ورسوم التأشيرة، وطريقة التقديم ومدة الإقامة.

ما هي فيزا النمسا للمصريين؟

النمسا إحدى دول منطقة شنغن، ولذلك فإن تأشيرة الزيارة قصيرة المدة تكون في الأساس تأشيرة شنغن من الفئة C، وتسمح بالإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا، بحسب التأشيرة التي يحصل عليها المسافر،وتستخدم التأشيرة القصيرة للسياحة وزيارة الأقارب والأصدقاء، وكذلك بعض رحلات الأعمال والمؤتمرات والفعاليات، بينما تختلف الإجراءات إذا كان الهدف هو الإقامة لفترة أطول.

شروط التقديم على فيزا النمسا

يجب على المتقدم المصري تجهيز ملف كامل يوضح سبب السفر إلى النمسا، مع إثبات قدرته المالية وارتباطه بمصر.

ومن أبرز الشروط والمستندات المطلوبة:

استمارة طلب التأشيرة مكتملة البيانات وموقعة.

جواز سفر ساري ومستوفٍ لشروط تأشيرات شنغن.

صور شخصية حديثة بالمواصفات البيومترية.

تأمين طبي للسفر.

حجز طيران ذهاب وعودة.

إثبات محل الإقامة في النمسا.

إثبات القدرة المالية على تحمل نفقات الرحلة.

مستندات توضح الحالة الوظيفية أو الدراسية.

ما يثبت الغرض من السفر.

مستندات توضح وجود روابط اقتصادية أو اجتماعية في مصر تدعم نية العودة.

الأوراق المطلوبة لفيزا النمسا السياحية

جواز السفر

يشترط تقديم أصل جواز السفر مع نسخ من صفحة البيانات والصفحات التي تتضمن تأشيرات أو أختام شنغن السابقة، ويجب أن يحتوي الجواز على صفحتين فارغتين على الأقل، وأن تمتد صلاحيته إلى ما لا يقل عن 3 أشهر بعد الموعد المخطط لمغادرة منطقة شنغن.

الصور الشخصية

يحتاج المتقدم إلى صورتين شخصيتين ملونتين بالمقاس البيومتري 35×45 ملليمتر، بخلفية بيضاء، وألا يكون قد مر على التقاطهما أكثر من 6 أشهر.

استمارة طلب التأشيرة

يجب ملء نموذج طلب التأشيرة بالكامل والتوقيع عليه، مع التأكد من تطابق البيانات الموجودة في الاستمارة مع جواز السفر وباقي المستندات.

تأمين السفر

يعد التأمين الطبي للسفر من المستندات الأساسية في ملف تأشيرة شنغن، ويجب أن يغطي كامل مدة الرحلة، مع حد أدنى للتغطية يبلغ 30 ألف يورو، ويكون صالحًا في منطقة شنغن.

حجز الطيران

يجب تقديم إثبات حجز رحلة ذهاب وعودة، بما يتناسب مع مواعيد السفر والإقامة الموضحة في ملف التأشيرة.

إثبات الإقامة

يتعين تقديم حجز فندق أو مستند يثبت مكان الإقامة في النمسا خلال فترة الرحلة، وفقًا لغرض الزيارة.

إثبات القدرة المالية

من أهم النقاط التي تنظر إليها الجهات المختصة عند دراسة طلب فيزا النمسا للمصريين قدرة المتقدم على تحمل تكاليف السفر والإقامة،وتتضمن المستندات المطلوبة، بحسب قائمة السفارة، كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر مترجمًا، مع الأختام والتوقيعات المطلوبة، بالإضافة إلى مستندات العمل أو النشاط التجاري،وبالنسبة للموظفين، يتضمن الملف خطابًا من جهة العمل يوضح الاسم والوظيفة وتاريخ الالتحاق بالعمل والراتب والموافقة على الإجازة خلال فترة السفر،أما أصحاب الشركات والأعمال، فيمكن أن تشمل المستندات المطلوبة السجل التجاري والبطاقة الضريبية المترجمة.

إثبات سبب السفر إلى النمسا

يجب أن يكون الغرض من الرحلة واضحًا ومدعومًا بالمستندات،وبالنسبة للسياحة، يمكن تقديم برنامج الرحلة، وحجوزات الأماكن السياحية أو مستندات شركة السياحة إذا كانت الرحلة منظمة،أما في حالة زيارة الأقارب أو الأصدقاء، فقد يطلب تقديم دعوة ونسخة من جواز سفر الشخص المضيف وإثبات صلة القرابة عند وجودها.

مستندات مهمة لإثبات العودة إلى مصر

لا تقتصر دراسة طلب التأشيرة على القدرة المالية فقط، إذ يمكن أن تنظر السلطات أيضًا إلى الروابط التي تربط المتقدم بمصر ومدى احتمالية عودته بعد انتهاء الرحلة،وقد تشمل هذه المستندات إثبات امتلاك أصول أو عقارات، وروابط عائلية، أو مستندات مالية واجتماعية أخرى تدعم العودة إلى مصر بعد انتهاء الزيارة.

فيزا النمسا للمصريين لأول مرة

في حالة التقدم للحصول على تأشيرة شنغن لأول مرة، يجب الاهتمام بتقديم ملف منظم وكامل، خاصة ما يتعلق بالمستندات المالية والوظيفية وخطة السفر،وتشير قائمة السفارة النمساوية في القاهرة إلى وجود مستندات إضافية لبعض الفئات، فبالنسبة لبعض المتقدمين لأول مرة قد يطلب شهادة تحركات، بينما يحتاج القُصر إلى شهادة ميلاد مترجمة ومستندات متعلقة بموافقة الوالدين أو الحضانة بحسب الحالة.

رسوم فيزا النمسا للمصريين

تختلف رسوم تأشيرة شنغن بحسب الفئة العمرية ونوع الطلب، كما يمكن أن تضاف رسوم خدمة مركز تقديم الطلبات وأي خدمات اختيارية يطلبها المتقدم،ويجب دفع الرسوم وفق الأسعار المعمول بها وقت تقديم الطلب وبالعملة التي تحددها جهة التقديم، لذلك يفضل مراجعة الرسوم الحالية قبل حجز الموعد أو الذهاب إلى المركز.

طريقة التقديم على فيزا النمسا

يمكن اتباع مجموعة من الخطوات الأساسية عند التقديم، تبدأ بتحديد نوع التأشيرة المناسب للغرض من السفر، ثم تجهيز المستندات المطلوبة.

وتشمل الخطوات:

تحديد نوع تأشيرة النمسا المطلوبة. تجهيز جواز السفر والمستندات الداعمة. ملء نموذج طلب التأشيرة. تجهيز التأمين الطبي وحجوزات السفر والإقامة. حجز موعد التقديم وفق النظام المعمول به. الحضور شخصيًا في الموعد المحدد لتقديم الملف والبيانات البيومترية عند طلبها. دفع رسوم التأشيرة والخدمات. انتظار دراسة الطلب. استلام جواز السفر بعد صدور القرار.

وتوفر السفارة النمساوية في القاهرة نظامًا إلكترونيًا لحجز المواعيد، ويمكن الوصول إليه من خلال النظام الرسمي للسفارة.

كم تستغرق دراسة طلب فيزا النمسا؟

تختلف مدة دراسة طلب التأشيرة من حالة إلى أخرى، وقد تحتاج السلطات إلى مستندات إضافية أو إجراء مراجعات أخرى قبل اتخاذ القرار،وتنصح القواعد الخاصة بتأشيرات شنغن بعدم الانتظار حتى موعد السفر بفترة قصيرة، خاصة أن بعض الملفات قد تستغرق وقتًا أطول في حالة الحاجة إلى تدقيق إضافي.

هل فيزا النمسا تسمح بالسفر إلى دول شنغن؟

إذا حصل المسافر على تأشيرة شنغن صالحة، فإنها يمكن أن تتيح له السفر داخل دول منطقة شنغن وفق مدة الصلاحية وعدد مرات الدخول والشروط الموضحة على التأشيرة،لكن يجب تقديم طلب التأشيرة إلى الدولة المختصة وفق قواعد شنغن، وخاصة الدولة التي تمثل الوجهة الرئيسية للرحلة أو التي سيقضي فيها المسافر المدة الأطول، وليس اختيار دولة التقديم لمجرد سهولة الإجراءات.

نصائح مهمة قبل التقديم

قبل تقديم فيزا النمسا للمصريين، يجب مراجعة جميع المستندات والتأكد من تطابق بيانات جواز السفر مع الحجوزات وخطة الرحلة وكشف الحساب وخطاب العمل،كما يفضل عدم تقديم حجوزات أو مستندات غير حقيقية، لأن دقة المعلومات المقدمة تعد عنصرًا مهمًا في دراسة الطلب،ومن الأفضل أيضًا الاحتفاظ بنسخ من جميع المستندات المقدمة، ومراجعة المتطلبات الرسمية قبل الموعد تحسبًا لأي تحديث في الإجراءات أو المستندات المطلوبة.

تحتاج زيارة النمسا للمصريين لفترة قصيرة إلى تأشيرة شنغن، ويعتمد قبول الطلب على مجموعة من العوامل، من بينها استيفاء المستندات، وإثبات الغرض من السفر، والقدرة المالية، والتأمين الطبي، ومكان الإقامة، إلى جانب وجود ما يدعم نية العودة إلى مصر. وتبقى المستندات والرسوم والإجراءات قابلة للتحديث، لذلك يجب مراجعة المصادر الرسمية قبل تقديم الطلب.