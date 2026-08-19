تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية

تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربيةصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون، اليوم، اعتداءاتهم في عدد من مناطق الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة شابين، واعتقال آخر، وإحراق أراضٍ للمواطنين الفلسطينيين، إلى جانب اقتحام مستشفى ومناطق سكنية واندلاع مواجهات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن مستعمرين هاجموا شابين في المنطقة الشرقية من بلدة بيتا جنوب نابلس، واعتدوا عليهما بالضرب، ما أدى إلى إصابتهما بجروح ورضوض نقلا على إثرها إلى المستشفى.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت محيط جبل العرمة في البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، كما احتجزت عدداً من الشبان في منطقة "بئر قوزا".

وفي محافظة رام الله والبيرة، أضرم مستعمرون، بحماية قوات الاحتلال، النار في أراضي المواطنين بمنطقة الشونة على أطراف بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في بيت لحم، شملت بيت جالا والدوحة غرباً، وبيت فجار والخضر جنوباً، وأبو نجيم شرقاً، دون أن يبلغ عن اعتقالات، كما اقتحمت ساحات مستشفى الجمعية العربية للتأهيل في بيت لحم، وروعت المرضى والمراجعين واعتدت على عدد منهم في ساحة المستشفى.

وأدانت وزارة الصحة بأشد العبارات اقتحام الاحتلال لساحات المستشفى، واستمرار انتهاكاته لحرمة المستشفيات والمراكز الطبية، مؤكدة أن المنشآت الصحية أماكن محمية بموجب القانون الدولي، وأن اقتحامها أو الاعتداء عليها أو تعريض المرضى والطواقم الطبية للخطر يمثل انتهاكاً خطيراً للمواثيق والقوانين الدولية.

وجددت الوزارة مناشدتها للمنظمات الدولية الصحية والإنسانية، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للتدخل العاجل ووقف الانتهاكات المتكررة بحق المستشفيات والمراكز الطبية والطواقم الصحية وضمان حمايتها.

وفي الأغوار الشمالية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف حسين بشارات من خيمته في منطقة خلة مكحول، وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية أودلا جنوب نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بلعا شرق طولكرم، وجابت شوارعها واعترضت حركة مرور المركبات والمواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.