الاحتلال يعتقل 38 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 38 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 38 فلسطينيا في حملة اعتقالات شنتها خلال اقتحامها عددا من مناطق الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت 35 فلسطينيا على الأقل خلال اقتحامها بلدة المغير شرق رام الله، وفلسطينيا آخر من بلدة عقابا شمال طوباس.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بما يشمل حملات مداهمة واقتحام تتخللها مواجهات واعتقالات، وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، فضلا عن الاعتداء على الممتلكات الخاصة.