4335 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي حتى الجمعة، إلى 4 آلاف و335 شهيداً، و12 ألفاً و273 جريحاً.
وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان ارتفعت بعد استشهاد وإصابة مدنيين آخرين، لتبلغ 4335 شهيداً و12273 جريحاً.
يذكر أن لبنان والكيان الإسرائيلي وقعا اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية ينص على ترتيبات أمنية وإعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، فضلا عن إجراءات لإعادة إعمار المناطق المتضررة وإنعاش الاقتصاد، وإنشاء قنوات اتصال مباشرة بين الجانبين.
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