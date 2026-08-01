الأهلي يحسم ملف إمام عاشور ويقترب من تمديد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أغسطس 2026 07:48 مساءً - يتجه النادي الأهلي نحو إنهاء واحد من أبرز ملفات تجديد العقود داخل الفريق الأول لكرة القدم، عقب التوصل إلى اتفاق شبه نهائي مع لاعب الوسط الدولي إمام عاشور لتمديد إقامته داخل القلعة الحمراء حتى يونيو 2030.

الأهلي يحسم ملف إمام عا+شور

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة إدارة الكرة لتأمين العناصر الرائدة والركائز الأساسية للفريق للسنوات القادمة، بالتوازي مع النفي القاطع لتلقي إدارة النادي أي مخاطبات رسمية بخصوص رحيل اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

نفي قاطع لوجود عروض رسمية

وأكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن كل ما يُثار حول وجود عروض احترافية خارجية لضم عاشور لا يتعدى كونه تكهنات إعلامية واستفسارات شفهية غير رسمية، مشددًا على أن إدارة الأهلي لم تتلقَ أي خطابات تفاوضية بشأن بيع عقد اللاعب.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني والإدارة يجمعهما اقتناع كامل بأهمية إمام عاشور الفنية والتكتيكية في مشروع الفريق القادم، موضحًا أن التفكير في الاستغناء عنه كان مشروطًا بورود عرض مالي استثنائي لا يمكن رفضه، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع، ليتجه التركيز بالكامل نحو ملف التمديد.

تعديل الراتب ورغبة متجددة

وشهدت الأيام القليلة الماضية جلسات مكثفة جمعت مسؤولي القلعة الحمراء بمدير أعمال اللاعب عقب عودته للتدريبات الجماعية، حيث تم تقريب وجهات النظر حول التفاصيل البنود التعاقدية.

ويتضمن العقد الجديد المزمع الإعلان عنه قريبًا:

مدة التعاقد: التمديد حتى صيف 2030.

التعديل المالي: زيادة وملاءمة القيمة المالية السنوية للاعب بما يتماشى مع دوره ومكانته الأساسية داخل تشكيل الفريق.

اشتراطات تعجز المحاولات الخارجية

على صعيد متصل، كشفت تقارير صحفية أن نادي اتحاد جدة السعودي كان ضمن الأندية التي أبدت اهتمامًا استكشافيًا بخدمات عاشور، إلا أن المفاوضات لم تصل لمراحل متقدمة نظير تمسك الأهلي بالحصول على 10 ملايين دولار كدفعة واحدة للقبول بالاستغناء عن اللاعب، وهو ما أدى لعدم استكمال المباحثات وإغلاق الملف سريعًا.

وبهذا التحرك المبكر يبعث الأهلي رسالة طمأنة لجماهيره بتمسكه بنجومه وتوفير كافة مقومات الاستقرار الفني استعدادًا للمنافسات والبطولات المحلية والقارية المقبلة.