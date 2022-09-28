مؤتمر العمل العربى.. قيس سعيد يطلع على نتائج مشاركة ممثل تونس

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس قيس سعيد، بقصر قرطاج، لوزير الشؤون الاجتماعية، حيث تم التطرق إلى عدد من القضايا الاجتماعية والدور الذى يجب أن تضطلع به الوزارة فى العديد من المجالات لشد أزر المواطنين.
كما اطلع رئيس تونس، بالمناسبة، على الأعمال التى قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية فى عدة مجالات خاصة بمناسبة العودة المدرسية، فضلا عن برنامج عملها فى الفترة القادمة، مشددًا على ضرورة أن تتكاتف جهود كل الوزارات المعنية حتى تواصل الدولة القيام بدورها الاجتماعى.
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