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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية بولندا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية بولندا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 نوفمبر 2026 10:42 صباحاً - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، برقية تهنئة إلى فخامة كارول نافروتسكي، رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة كارول نافروتسكي.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى معالي دونالد توسك، رئيس وزراء جمهورية بولندا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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