مركز دبي للأمن الإلكتروني يطلق حملة “لا تنغش”

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 3 أكتوبر 2026 08:42 مساءً - أطلق مركز دبي للأمن الإلكتروني، حملة “لا تنغش”، التي تستمر طوال شهر أكتوبر بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، بهدف مساعدة أفراد المجتمع على التعرّف إلى أساليب الاحتيال وعلاماته، وترسيخ عادة بسيطة وفعّالة قبل الاستجابة لأي طلب مشبوه: تمهّل. تحقّق. لا تنغش.

وتتضمن الحملة مجموعة من المسابقات بجوائز إجمالية تبلغ قيمتها 230 ألف درهم، تستهدف طلبة الجامعات وصنّاع المحتوى وأفراد المجتمع، إلى جانب فرق مراكز العمليات الأمنية في جهات حكومة دبي، وتتيح لهم توظيف مهاراتهم وأفكارهم في تقديم محتوى وحلول مبتكرة في مجال الأمن السيبراني.

وتشير بيانات تقرير منصة Sumsub العالمية المتخصصة في التحقق من الهوية الرقمية والأمن السيبراني لعام 2025–2026 إلى ارتفاع محاولات الاحتيال المتطورة ومتعددة المراحل التي رصدتها المنصة بنسبة 180% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، حيث ارتفعت حصتها من 10% إلى 28% من إجمالي حالات الاحتيال في الهوية التي تم رصدها، في مؤشر على التحول نحو أساليب أكثر تعقيداً وتطوراً.

وفي ظل هذا التطور، من انتحال الشخصيات والرسائل الاحتيالية إلى الأصوات والصور والمستندات المتلاعب بها باستخدام الذكاء الاصطناعي، تركّز حملة “لا تنغش” على الإشارات التي قد تكشف محاولة الاحتيال، مثل الاستعجال والضغط، وطلب السرية، والطلبات غير المعتادة، أو محاولة منع الشخص من التحقّق بشكل مستقل.

وتقدّم الحملة شخصيتها الافتراضية الرئيسية “يدو سلامة”، وهي جدة إماراتية بفطنتها لا تنطلي عليها حيل المحتالين.

ومن خلال مواقف مختلفة، تساعد أفراد المجتمع على ملاحظة ما قد يكشف محاولة الاحتيال، وتذكّرهم بأهمية التمهّل والتحقّق قبل اتخاذ أي إجراء.

وقال محاولة ايوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني، إنه مع تطور التقنيات الرقمية، أصبحت أساليب المحتالين أكثر تعقيداً وإقناعاً، ومن هنا يحرص المركز على تمكين أفراد المجتمع بالمعرفة والثقة التي تساعدهم على التعامل الآمن مع هذه المحاولات، داعيًا من خلال حملة “لا تنغش”، الجميع إلى اتخاذ خطوة بسيطة ولكنها مؤثرة: التمهّل قبل التصرف، والتحقّق من خلال مصدر موثوق.

وأضاف أنه في عام الأسرة، تذكّرنا الحملة بأهمية دور كل فرد في حماية من حوله، بما يدعم جهود المركز المستمرة لجعل دبي المدينة الأكثر أماناً في الفضاء السيبراني، وبناء مجتمع رقمي آمن ومرن وواثق.

وتمتد حملة “لا تنغش” طوال شهر أكتوبر عبر منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية والإعلانات الخارجية والفعاليات المجتمعية، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في إيصال رسائل الحملة إلى مختلف فئات المجتمع.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل المسابقات وشروط المشاركة والتسجيل عبر dontgetplayed.ae.