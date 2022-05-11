نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عريس يتقدم بشكوى رسمية للسلطات إثر تعرضه وعروسته لحملة قذف وتفسيق واسعة بسبب صورة ملتقطة لهما من حفل الزفاف (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تقدم العريس اليمني عقبة عباس عبد الواسع أحمد، بشكوى رسمية إلى وزير الأوقاف بالحكومة اليمنية تجاه ما أسماها عملية التحريض والقذف والتفسيق التي تعرضت لها عروسته وحفل زفافه الذي اقيم على هامش مهرجان عيدي بمنتزه التعاون وسط تعز وبحضور المئات من المواطنين من الجنسين.



وقال عقبة في رسالته:

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ شكوى بوقائع تحريض وقذف وتفسيق وبث خطاب كراهية من المشكو بهما واستغلال المساجد لنشر

التحريض والكراهية واعمال العنف

الشاكي عقبة عباس عبد الواسع أحمد- مدينة تعز

المشكو بهما/ الشيخ عبد الله احمد علي العديني، خطيب مسجد النور - مدينة تعز الأستاذ عبد السلام عبد الله احمد العديني- خطيب مسجد الاعتصام -مدينة تعز

فضيلة الدكتور/ محمد بن عيضه شبيبه- وزير الأوقاف والإرشاد

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ببالغ التقدير والاحترام وبالإشارة الى الموضوع أعلاه ووفقا لمسؤولياتكم القانونية تتقدم اليكم بهذا الشكوى ضد

الخطيبين المذكورين ونوجزها بالآتي: اولا: في يوم الجمعة الموافق 6 مايو ۲۰۲۲ استغل المشكو بهما المذكورين دور العبادة ومنابرها بقيامهما بالتحريض والتكفير والتفسيق والترهيب والتجريم والقنف لشخصي وزوجتي، الأول من منبر مسجد النور بمدينة تعز، والثاني من منبر مسجد الاعتصام بالمدينة، وذلك بأن خصصا خطبة الجمعة بتوجيه سيل من التحريض والتفسيق والتكفير ونشر الكراهية وتشجيع الآخرين على ارتكاب العنف ضدي، في مشهد يوسف له باستغلال دور العبادة والمساجد لغير الوظيفة التي قامت لأجله وهو نشر الفكر التنويري والخطاب الإسلامي المعتدل والوسطي، وتنمية الوعي الإسلامي والوطني وترسيخ العقيدة الإسلامية وغرس ثقافة الحب والتسامح والسلام لدى المواطنين استنادا الى الدستور والقانون وبما يتفق مع

السياسة العامة للدولة. ثانيا: لقد مارس الرجلين سلطتهما الدينية ضدي وزوجتي، ومدير مكتب الثقافة بتعز، لا لشيء الا لنشري صورة خاصة بي وزوجتي ونحن بكامل لباستا المحتشم والعفيف الذي لا يخالف القانون ولا يعتريه أي نقص، حيث وصف الشيخ عبدالله العديني نشر الصورة وإقامة عرسي بانه اعلان حرب على الإسلام، كما قدفني وزوجتي بممارسة الفاحشة والرئيلة بان وصفنا بالأصدقاء وليس الأزواج (في اتهام واضح لعرضنا وشرفنا وان ما قمنا به هو من باب الدعارة لا الزواج الذي دعى " اليه ديننا الإسلامي بمقدساته الصحيحة والشرعية) والتعريض بنا في استطراد كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بان ما قمنا به هو من قبيل الكفر والشرك والفاحشة، وأن منظرنا في تلك الصورة قبيحا لا يرضه الله ولا رسوله، وأن نشر صورتها ونحن عروسين وبلباسنا المحتشم ما هو الا من أجل تطبيع المجتمع على الفساد وممارسة الحرية الملعونة حسب وصفه، وأن من باركوا عرسنا هم شياطين، والكثير من الأوصاف التحريضية والتكفيرية التي احتوتها خطبتي الجمعة

كما عنون نجله الأستاذ عبد السلام عبد الله العديني (المشكو به الثاني) خطبته في مسجد الاعتصام بجملة تحريضية وتفسيقية أسماها "وقفة مع مشهد العرس الفاضح في نادي تعز" ثم سرد الكثير من مفردات التحريض والتفسيق والتكفير، وبأن الهدف من عرسنا هو تحرير المرأة من قيود الإسلام، وأنه عمل مخل بالحياء والآداب، وهدفه تطبيع المجتمع على مشاهد الانفلات الأخلاقي واسقاط المدينة بإفساد شبابها حسب وصفه، وأن ذلك العرس معصية ومنكر، والعديد من مفردات

الكراهية والتحريض التي احتوتها خطبته. ثالثا: لقد قام المشكو بهما باستغلال المسجد ورسالته السامية في التحريض ونشر الكراهية والنيل والتشهير من كل من يمارس حرياته الشخصية المكفولة وفقا للدستور والقانون ومخرجات الحوار الوطني، كما قاما بالكذب والافتراء علينا أن عرسنا كان برعاية مكتب الثقافة، مع أن مكتب الثقافة ليس له علاقة بالعرس، وانا من دعوت زملاني لمشاركتي الفرح في نادي تعز السياحي، ونشرت دعوة حضور العرس على حائطي الشخصي في الفيس بوك، وتصادف وجود فعالية ثقافية وعيدية أقامها مكتب الثقافة، حضرتها والتقطنا فيها بعض الصور الخاصة بنا ونحن بلباسنا المحتشم والعفيف، لكن الخطيبين (المشكو بهما) كذبا وحرضنا الآخرين علينا بأن العرس كان برعاية مكتب الثقافة، الذي يبدو انهما على خلاف مع مديره فاستغلا خلافهما لتأنيب العوام ضدنا بأن ما قمنا به هو لإفساد المجتمع. وقيامهما بنشر هذا الكذب هو دليل واضح انهما لم يستقيا المعلومات من مصادرها ولم يلتزما بما تمليه عليه شريعتنا الإسلامية بالتبيين والاستيضاح من الانباء والمعلومات حتى لا يتهموا الآخرين ويحرضون عليهم ويكفرونهم بجهالة كما فعل المشكو بهما.

رابعا: إن احتفالنا بعرسنا ونشرنا صورة خاصة بنا هو في اطار الحرية الشخصية المكفولة دستورا وقانونا، ولم يكن في ذلك الفعل أي إضرار بالآخرين ولا انتهاك لحرياتهم، وفوق ذلك فانه نابع من ممارستنا لحق أصيل أوجبته الشريعة الإسلامية وفرضه القانون وهو الزواج، فانا لم أمارس الرذيلة ولا البغي ولم أعتد على أحد ولا انتقصت من شأن أحد، ومارست عملاً يتسق مع كرامتي الإنسانية المحمية وفقا للدستور والقانون ومخرجات الحوار الوطني ومبادئ حقوق الإنسان، والقضاء وحده هو من يقرر أن ما قمت به جريمة أو يخالف القانون، لكن ما قام به المشكو بهما كان تحريضاً وتكفيرا وتجريما وتفسيقا لنا، وقلقا لأعراضنا، ونشرا للكراهية والتحريض على العنف ضدنا، وهو أمر لا يمت لشريعتنا الإسلامية السمحة بصلة، وبناهض مبادئ الدستور ونصوص القانون، ويتصادم مع المقاصد الشرعية الإسلامية والسياسة

العامة للدولة

خامسا: إن استغلال منابر المساجد للتحريض ونشر ثقافة الكراهية أمر غير مقبول، والتدخل في الحريات الشخصية للآخرين المكفولة قانونا أمر يعتبر جريمة، ولقد اثارت تلك الخطبتين في نفسي وزوجتي واهلي واقاربي الفزع والخوف، وانا الذي لم اقم بعمل يتصادم مع القانون أو مبادئ الشريعة، فما قام به المشكو بهما يندرج في إطار تحريض وتأليب العوام للاعتداء علينا باعتبارنا من وجهة نظرهما "محاربين للإسلام" كما أن قيامهما بنشر خطبتي الجمعة على وسائل الاعلام إنما هو ايضا لتأجيج مشاعر الكراهية والعداء ضدنا وقد يستغله المتطرفين لقتلنا

لذلك فإنني أحمل المشكو بهما المسؤولية الكاملة لسلامتي وسلامة زوجتي وكل اسرتي من أي مخاطر او اعتداء قد نتعرض

له، واعتبر هذه الشكوى أيضا بلاغا للنائب العام

سادسا: إن مسؤولياتكم القانونية وفقاً لما جاء في اللائحة التنظيمية لوزارة الأوقاف والإرشاد الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (٢١٠) لسنة ٢٠٠٥ هو الاشراف على المساجد ورعايتها واختيار وتعيين ائمتها وخطبائها والاشراف على الخطاب الديني الموجه للمواطنين عبرها، بما يكفل توعية الشعب بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف وغرس قيم وطنية وإسلامية متسامحة وحفر مبادئ الوسطية والاعتدال لا الكراهية والتعصب

لذلك:

نأمل منكم التوجيه الى من يلزم بمنع المشكو بهما من الخطابة واعتلاء منابر المساجد، والتحقيق في كافة الوقائع

المذكورة في الشكوى تمهيدا لرفعها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

والله يوفقكم ويرعاكم،،،

مقدم الشكوى

عقبة عباس عبد الواسع أحمد

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

عريس يتقدم بشكوى رسمية للسلطات إثر تعرضه وعروسته لحملة قذف وتفسيق واسعة بسبب صورة ملتقطة لهما من حفل الزفاف (شاهد)



بعد قضيته مع الأميرة هيا بنت الحسين.. صحيفة بريطانية تفجـر مفاجأة وتكشف حجم ثروة حاكم دبي وأرباحه اليومية بالأرقام



عريس يصحو ثاني أيام زفافه ليتفاجأ بعدم وجود عروسته بجانبه في المنزل.. وحينما اكتشف السر أصيب بنوبة قلبية



لا داعي للمبيدات بعد اليوم .. الخل حل سريع للناموس وإليكم الطريقة

سيصدمك.. منتج واحد فقط لتنظيف المطبخ والحمام وإزالة البقع

عاجل: أسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022 الجديدة وفقاً للاخر تعديلات ارامكو على اسعار بنزين 91 و95

لن تصدق ماذا حدث لامرأة ميتة داخل النعش قبل دقائق من دفنها.. فيديو مرعب

تامر حسني يتحدث رسميًا عن طلاقه من بسمة بوسيل بهذه الطريقة

السماء تتلون بالأحمر الدموي وتثير الهلع في الصين

وأخيرًا.. عالم أسترالي يؤكد أنه حل لغز مثلث برمودا

صدمة : عريس طبق وصية أمه في ليلة الدخلة.. فكانت نهاية العروس في العناية المركزة!

نبأ صادم لمحبي ومتابعي الشيف التركي بوراك وهذا ما حدث له اليوم وأحزن الجميع (صورة)