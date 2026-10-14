ميلان يمدّد عقد بافلوفيتش حتى 2031

ميلان يمدّد عقد بافلوفيتش حتى 2031أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم، تمديد عقد مدافعه الصربي ستراهينيا بافلوفيتش.

وذكر النادي، في بيان له، أنه تم تمديد عقد بافلوفيتش حتى 30 يونيو 2031، مع وجود خيار لتمديد العقد لفترة إضافية.

وأضاف البيان: "منذ انضمامه إلى الفريق في يوليو 2024، واصل ستراهينيا تطوره، وأصبح أحد الركائز الأساسية للفريق".

وخاض بافلوفيتش، البالغ من العمر 25 عاما، 80 مباراة بقميص ميلان في مختلف المسابقات، شارك أساسيا في 75 منها، وسجل 7 أهداف.

وكان بافلوفيتش قد انضم إلى ميلان قادما من ريد بول سالزبورغ النمساوي عام 2024، مقابل 18.5 مليون يورو.