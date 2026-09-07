ميلان يفرّط بالفوز أمام يوفنتوس

ميلان يفرّط بالفوز أمام يوفنتوسفرّط ميلان في فرصة السير على خطى جاره إنتر حامل اللقب وروما والمحافظة على سجله المثالي، بتلقيه هدف التعادل أمام مضيفه وغريمه يوفنتوس 1-1 في الرمق الأخير الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

خطف ميلان التقدم في الدقيقة 68 عبر ابن الـ19 عاما ألفادجو سيسيه الذي دخل قبل دقائق معدودة بدلا من موريرا، وذلك من هجمة مرتدة سريعة وعرضية من البديل الآخر النيجيري صامويل تشوكويزي.

وجنب المدافع فيديريكو غاتي يوفنتوس هزيمة أولى في الدوري بإدراكه التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

وبهذه النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع متبوعا بيوفنتوس بالرصيد نفسه من الأهداف.

وأقيمت ثلاث مباريات أخرى ضمن الجولة، حيث تعادل بولونيا مع ضيفه ساسولو 2-2، وحقق فروزينوني فوزه الثاني في المسابقة وجاء على حساب ضيفه فينيزيا 3-2، بينما حصل كل من بارما وضيفه مونزا على نقطته الأولى بتعادلهما 1-1.