فينيزيا يضم المغربي رضوان حلحال
أعلن نادي فينيزيا الإيطالي، اليوم، عن تعاقده مع اللاعب المغربي رضوان حلحال بعقد يمتد إلى غاية 30 يونيو 2030، قادمًا من نادي ميخلين البلجيكي، وذلك استعدادًا لخوض منافسات الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم خلال موسم 2026-2027.
وأوضح النادي، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن المدافع المغربي وقّع عقدًا يمتد لأربع سنوات، مرحبًا بانضمامه إلى صفوف الفريق الذي عاد إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد تتويجه بلقب دوري الدرجة الثانية.
ويخوض فينيزيا الموسم الجديد في الدوري الإيطالي الممتاز بعدما ضمن الصعود إثر تتويجه بلقب دوري الدرجة الثانية، واضعًا نصب عينيه تثبيت أقدامه بين أندية دوري المحترفين الإيطالي.
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