وزير الداخلية بـ"منتدى مصر 2026": مصر شهدت تحولا أمنيا جذريا منذ أحداث 2011

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أكتوبر 2026 12:29 مساءً - أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، خلال مشاركته في جلسة "أمن الوطن والمواطن" ضمن فعاليات "منتدى مصر 2026"، أن البلاد شهدت تحولاً أمنياً جذرياً منذ أحداث عام 2011 وحتى الوصول إلى الحالة الراهنة من الاستقرار الكامل.

تحديات أمنية وانفلات بعد أحداث 2011

وأوضح الوزير أن الفترة التي أعقبت عام 2011 شهدت حالة من الانفلات الأمني الواسع وتراجعاً في كفاءة مختلف قطاعات الدولة، مما أدى إلى ارتفاع قياسي ومقلق في معدلات الجريمة الجنائية بمختلف أنواعها.

وأشار اللواء محمود توفيق إلى ما ذكره فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى بشأن ظاهرة سرقة السيارات، موضحاً أن إحصائيات تلك الفترة كشفت عن سرقة أكثر من 72 ألف سيارة بين عامي 2011 و2013، وهو رقم ضخم يعكس حجم الانفلات الذي شهدته البلاد مقارنة بعام 2010، حيث ارتفعت معدلات سرقة السيارات.

استعادة السيطرة والقضاء على الإرهاب

وشدد وزير الداخلية على أن الأجهزة الأمنية نجحت عبر استراتيجيات شاملة في السيطرة الكاملة على الشارع، والحد من الجرائم الجنائية، والقضاء التام على جرائم سرقة السيارات، إلى جانب دحر الإرهاب واستعادة الأمن والأمان في كافة ربوع الجمهورية.

حضر الجلسة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، والفريق محمد عبد الرحمن ربيع رئيس الهيئة القومية لادارة الأزمات والطوارىء، فيما قدم الجلسة الإعلامي سمير عمر.

واستعرضت جلسة أمن الوطن والمواطن بمنتدى مصر 2026، الجهود المبذولة من وزارة الداخلية لتطوير منظومة الأمن والاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين، وكذا آليات عمل الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة.

كما تطرقت الجلسة إلى التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه مصر وأبعاد السياسة الخارجية المصرية في إقليم مضطرب وعالم متغير.