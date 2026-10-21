وزيرة التضامن بمنتدى مصر 2026: لم يعد لدينا قوائم انتظار بـ"تكافل وكرامة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أكتوبر 2026 12:29 مساءً - أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن فكرة الحماية الاجتماعية في مصر موجودة منذ عام 1950، وشهدت تطورًا كبيرًا على مدار السنوات، مشيرة إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" أُنشئ في مصر بناءً على دراسات دولية، حيث يوجد 10 برامج على مستوى العالم تتضمن تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة.

وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة "ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية" ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن عدد المستفيدين من البرنامج يبلغ حاليًا 4.7 مليون أسرة، وخرج منه أكثر من مليوني أسرة بعد تحسن مستوى معيشتهم، قائلة: "إذا خرجت الأسرة بعد تحسن مستواها واحتاجت للدخول مرة أخرى لتغير ظروفها، تستطيع العودة بسهولة بعد دراسة الحالة".

وأضافت: "على مدار العامين الماضيين لم يعد لدينا قوائم انتظار في تكافل وكرامة، بمعنى أن أي أسرة مستحقة للدعم النقدي تحصل على المساعدات فورًا".

وأشارت إلى أن قيمة الدعم في البرنامج شهدت زيادة كبيرة على مدار السنوات الماضية، حيث بدأت بـ 300 جنيه ووصلت إلى 900 جنيه، فضلًا عن حصول الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة على دعم "كرامة"، بالإضافة إلى مساعدة أبناء "تكافل وكرامة" حتى المراحل الجامعية وسداد مصروفاتهم الدراسية، وحتى الحصول على رسالة الدكتوراه.