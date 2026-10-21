وزير الرياضة يتفقد المنشآت الملحقة باستاد القاهرة ويؤكد ضرورة وضع رؤية واضحة لتطويرها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أكتوبر 2026 12:29 مساءً -

أجرى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، جولة مفاجئة بالمكونات والمنشآت الرياضية الملحقة بهيئة استاد القاهرة الدولي، لمتابعة حالتها والوقوف على مستوى جاهزيتها، وبحث سبل تطويرها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها.

وتفقد الوزير المنشآت والمكونات الرياضية الملحقة بالهيئة، للاطلاع على الإمكانات المتاحة واحتياجات التطوير، بما يسهم في رفع كفاءتها التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز قدرتها على استضافة الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة.

وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، ضرورة وضع رؤية واضحة لتطوير المكونات الرياضية الملحقة بالاستاد، بما يضمن الاستغلال الأمثل لها، وزيادة معدلات استخدامها، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة، بما يعزز دور استاد القاهرة كأحد الصروح الرياضية المهمة في مص