وزير التموين يشارك فى منتدى مصر 2026 ضمن فعاليات اليوم الثالث

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أكتوبر 2026 12:29 مساءً - يشارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في فعاليات منتدى مصر 2026 والذى يعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تحتل منظومة الحماية الاجتماعية محورا رئيسيا ضمن مناقشات اليوم الثالث من منتدى مصر 2026

منتدى مصر 2026 يفتح ملف تحويل الدعم العينى إلى نقدى

تعد الحماية الاجتماعية حجر الزاوية في استراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأحد أهم محاور الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن البسيط في قلب أولوياتها حيث لم يعد مفهوم الحماية الاجتماعية قاصراً على تقديم الدعم النقدي فقط، بل تحول إلى رؤية متكاملة للتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية .

‎ويستمر منتدى مصر 2026 في مناقشة أهم الملفات التي تمس حياة المواطنين، لاسيما برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعية بمشاركة الوزارات والجهات المعنية، لتسلط الضوء على جهود الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودى الدخل، وما يتم اتخاذه من إجراءات للانتقال بها من مرحلة «الخروج من العوز» إلى «دائرة الإنتاج»، إلى جانب بحث مطالب الطبقة متوسطة وتبحث الآليات والسبل التي يمكن انتهاجها خلال الفترة المقبلة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية واستدامتها.