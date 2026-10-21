منتدى مصر 2026 يعرض فيلما تسجيلا "أين كنا؟ وكيف أصبحنا؟"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أكتوبر 2026 12:29 مساءً - عرض منتدى مصر 2026 فيلما تسجيلا في جلسة أمن الوطن والمواطن فيلما تسجيلا استعرض "أين كنا؟ وكيف أصبحنا؟" استعرض إرهاب جماعة الاخوان والتخريب، وكيف استعادة الدولة الأمن والأمان، والنجاحات المختلفة التي شهدتها الدولة.

حضر الجلسة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والفريق محمد عبد الرحمن ربيع رئيس الهيئة القومية لادارة الأزمات والطوارىء، فيما قدم الجلسة الإعلامي سمير عمر باحترافية شديدة.

واستعرضت جلسة أمن الوطن والمواطن بمنتدى مصر 2026، الجهود المبذولة من وزارة الداخلية لتطوير منظومة الأمن والاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين، وكذا آليات عمل الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة.

كما تطرقت الجلسة إلى التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه مصر وأبعاد السياسة الخارجية المصرية في إقليم مضطرب وعالم متغير.