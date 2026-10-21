محافظ الجيزة يكرم فريق تمريض مستشفى الحوامدية لأمانتهن في الحفاظ على أموال مريض فاقد الوعي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أكتوبر 2026 12:29 مساءً - كرّم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، فريق التمريض بمستشفى الحوامدية العام، تقديرًا لأمانتهن وموقفهن الإنساني والمهني، بعد حرصهن على الحفاظ على مبلغ مالي ومتعلقات أحد المرضى لدى دخوله المستشفى فاقدًا للوعي، في موقف يعكس الالتزام بأخلاقيات المهنة والحفاظ على حقوق المرضى وممتلكاتهم.

وضم فريق التمريض المكرّم سحر عصام، وأميرة عادل، وسارة صابر، وأشرقت علي، وقمر عطا، بحضور الدكتور أسامة الشلقاني، مدير مديرية الشئون الصحية، والأستاذة صباح شعبان، مدير إدارة التمريض بالمديرية.

وحرصت الممرضات على تأمين المبلغ المالي ومتعلقات المريض، والتعامل معها وفق الإجراءات المتبعة داخل المستشفى، لحين تسليمها بالطريقة الرسمية، بما يعكس ما يتحلى به أعضاء هيئة التمريض من أمانة ومسؤولية وإخلاص في أداء واجبهم الإنساني والمهني.

وأشاد محافظ الجيزة بهذا الموقف المشرف، مؤكدًا أن أمانة العاملين بالقطاع الصحي والتزامهم بأخلاقيات المهنة يمثلان ركيزة أساسية لبناء الثقة بين المواطنين والمنشآت الصحية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على حقوق المرضى وممتلكاتهم، إلى جانب تقديم الرعاية الطبية اللازمة، يعكس القيم الإنسانية النبيلة التي يجب أن يتحلى بها جميع العاملين في المنظومة الصحية.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري حرص المحافظة على تقدير النماذج الإيجابية والمواقف المشرفة للعاملين بمختلف القطاعات، بما يسهم في ترسيخ قيم النزاهة والانضباط وتحمل المسؤولية، ويحفز على مواصلة العمل بإخلاص وتفانٍ في خدمة المواطنين.