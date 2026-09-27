كيف أعرف طالعي: دليلك الشامل

لكل شخص برجه الطالع المرتبط بتاريخ ميلاده، وقد شاع الاهتمام بين كثير من الناس بما يشير له البرج الطالع وكيفية تأثيره على شخصيتهم وحياتهم، فنجد أنهم يبحثون عنه في المواقع الإلكترونية، أو في الصحف الورقية، لعلها تجيب على تساؤلاتهم عن حياتهم ومستقبلهم، ومن بينها: ما هو البرج الطالع، كيف أعرف طالعي، كيف أحسب طالعي، وغيرها الكثير من التساؤلات التي سنجيب عنها في هذا المقال بالتفصيل.

يُعرف البرج الطالع أيضاً بالبرج الصاعد، وهو البرج الذي يوجد في الأفق في اللحظة التي يُولد بها الشخص، وفي كثير من الأحيان، يخلط الناس بين البرج الطالع والبرج الشمسي، رغم وجود العديد من الاختلافات بينهما. [1]

ويمكن الإجابة عن سؤال كيف أعرف برجي الطالع، وكيف يمكن حسابه بسهولة، عن طريق تحديد موعد ومكان الولادة التي ولد بها الشخص بالضبط، وذلك نظراً لاختلاف التوقيت بين المدن حول العالم، وبالتالي يختلف البرج الصاعد بين الأشخاص، وهذا هو سر التميز بين البشر. [1]

البرج القمري والشمسي مهمان جداً بالنسبة للشخص أيضاً، حيث يشير البرج القمري إلى موقع القمر عند ولادة الشخص، ويشير البرج الشمسي إلى موقع الشمس عند ولادة الشخص. [1]

وقد اكتشف المنجمون مؤخراً أن للعلامة القمرية تأثيراً كبيراً على شخصية كل شخص، بالإضافة إلى موقع القمر وكوكب الزهرة له تأثير مهم أيضاً على العلاقات العاطفية والزواج، وصار المنجمون الجدد يسألون عن الوقت المحدد للولادة، حتى يتمكنوا من تحديد العلامة القمرية لكل شخص. [1]

يمكن حساب البرج الطالع والبرج القمري والبرج الشمسي من خلال تحديد ساعة ومكان الولادة، عن طريق استخدام الحاسبة الخاصة بكل منهم، وهي عبارة عن برامج فلكية مبنية على عملية حسابية رياضية بحتة ينتج عنها معرفة البرج الخاص بك ومواصفاته. [2]

لذا يتوجب عليك مسبقاً إجراء هذه العملية الحسابية لكي تتمكن من حساب برجك، وربما تتساءل كيف يمكن معرفة برجي الطالع عن طريق اسم الأم، ولكن هذه الطريقة قد لا تكون دقيقة، فالطريقة الأصح تعتمد على تاريخ ميلادك فقط. [2]

وتكمن أهمية البرج الطالع في تحديد الحياة العاطفية للشخص، وكيفية التعامل فيها مع الآخرين، بالإضافة إلى فهمه لمشاعر من حوله، وكذلك من خلال تحديد مدى قدرته على التعبير عن الحب، سواء كان عقلانياً أو عاطفياً في التعبير عن مشاعره. [2]

بعد أن أوضحنا ما هو البرج الطالع وكيفية حساب البرج الطالع لكل شخص، سنتطرق هنا إلى كيفية معرفة البرج الطالع، وهل هناك طرق أخرى تشير إليه، وهناك الكثير من الطرق التي يمكنك استخدامها في معرفة برجك الطالع، أبرزها ما يأتي: [2]

تحديد الطالع من اسم الأم واسم الشخص.

تحديد الطالع من ساعة ومكان الولادة.

تحديد الطالع من تاريخ الميلاد وفقاً للتقويم الميلادي.

تحديد الطالع من تاريخ الميلاد وفقاً للتقويم الهجري.

ولمعرفة مواصفات طالع برجك، إليك سمات كل برج فيما يأتي: [2]

طالع برج الحمل : شجاع وقوي محب للمغامرات، لديه ثقة كبيرة في نفسه، حكيماً في التعامل مع الآخرين، مخلص في الحب، ولكن ما يعيبه هو ثورته المبالغ بها عندما يغضب. قد يهمك أيضًا: صفات برج الحمل

: شجاع وقوي محب للمغامرات، لديه ثقة كبيرة في نفسه، حكيماً في التعامل مع الآخرين، مخلص في الحب، ولكن ما يعيبه هو ثورته المبالغ بها عندما يغضب. طالع برج الثور : حساس بشكل كبير، سريعة البديعة، اجتماعي، عملي، ولكن ما يعيبه هو ثقته في الجميع دون استثناء.

: حساس بشكل كبير، سريعة البديعة، اجتماعي، عملي، ولكن ما يعيبه هو ثقته في الجميع دون استثناء. طالع برج الجوزاء : من الشائع عن برج الجوزاء هو تقلب المزاج من الفرح إلى الحزن بسرعة شديدة وهو أكثر ما يميزه، ولكنه هادئ في معظم الأحوال، رومانسي، ويميل إلى العزلة، والكوكب الحاكم له.

: من الشائع عن برج الجوزاء هو تقلب المزاج من الفرح إلى الحزن بسرعة شديدة وهو أكثر ما يميزه، ولكنه هادئ في معظم الأحوال، رومانسي، ويميل إلى العزلة، والكوكب الحاكم له. طالع برج السرطان : شخصية طموحة تسعى إلى الكمال، وتعلم كل ما هو جديد، ناجح في الدراسة والعمل، ولكنه شديد التردد في اتخاذ القرارات خاصة في العلاقات العاطفية.

: شخصية طموحة تسعى إلى الكمال، وتعلم كل ما هو جديد، ناجح في الدراسة والعمل، ولكنه شديد التردد في اتخاذ القرارات خاصة في العلاقات العاطفية. طالع برج الأسد : ذو شخصية قوية، على درجة كبيرة من الثقة بالنفس، محب للتملك، ملتزم بالمواعيد، صريح في العلاقات الاجتماعية.

: ذو شخصية قوية، على درجة كبيرة من الثقة بالنفس، محب للتملك، ملتزم بالمواعيد، صريح في العلاقات الاجتماعية. طالع برج العذراء : متمسك بالعادات والتقاليد في مجتمعه مهما مرت عليها الزمن، قادر على حل المشكلات، حكيم، ومنظم، ولكن من أبرز عيوبه العصبية الشديدة على أتفه الأسباب.

: متمسك بالعادات والتقاليد في مجتمعه مهما مرت عليها الزمن، قادر على حل المشكلات، حكيم، ومنظم، ولكن من أبرز عيوبه العصبية الشديدة على أتفه الأسباب. طالع برج الميزان : صاحب هذا البرج ذو شخصية دبلوماسية وابتسامته الساحرة، ويتميز بسهولة التفاهم معه، ولكن من أبرز عيوبه التردد الشديد.

: صاحب هذا البرج ذو شخصية دبلوماسية وابتسامته الساحرة، ويتميز بسهولة التفاهم معه، ولكن من أبرز عيوبه التردد الشديد. طالع برج العقرب : شخص حاد جداً في تعاملاته، منظم في تعاملاته، ولكنه شديد الإخلاص في العلاقات العاطفية.

: شخص حاد جداً في تعاملاته، منظم في تعاملاته، ولكنه شديد الإخلاص في العلاقات العاطفية. طالع برج القوس : اجتماعي، كوميدي، محب للطبيعة، خصب الخيال، محب للسفر والترحال باستمرار. قد يهمك أيضًا صفات استثنائية لبرج القوس.

: اجتماعي، كوميدي، محب للطبيعة، خصب الخيال، محب للسفر والترحال باستمرار. طالع برج الجدي : مخلص في عمله، ناجح في دراسته، يتمكن من فهم أفكار الآخرين بسرعة وهو أكثر ما يميزه بين باقي الأبراج.

: مخلص في عمله، ناجح في دراسته، يتمكن من فهم أفكار الآخرين بسرعة وهو أكثر ما يميزه بين باقي الأبراج. طالع برج الدلو : ذو حس مرهف، اجتماعي ولكنه في بعض الأحيان يميل إلى العزلة التي تصل إلى حد الاكتئاب، صريح، يمكنك الاعتماد عليه، متحمل للمسؤولية.

: ذو حس مرهف، اجتماعي ولكنه في بعض الأحيان يميل إلى العزلة التي تصل إلى حد الاكتئاب، صريح، يمكنك الاعتماد عليه، متحمل للمسؤولية. طالع برج الحوت: الهدوء والرومانسية، العزلة عن المجتمع والواقع تماماً، وتفضيل الخيال، وحب الفن.

البرج الطالع هو البرج الذي يكون ظاهراً على الأرض في نفس وقت ميلادك، وعليه إليك البرج الطالع المرتبط بكل تاريخ ميلاد: [1]

برج الحمل: من 21 مارس إلى 20 أبريل.

من 21 مارس إلى 20 أبريل. برج الثور: من 21 أبريل إلى 20 مايو.

من 21 أبريل إلى 20 مايو. برج الجوزاء: من 21 مايو إلى 21 يونيو.

من 21 مايو إلى 21 يونيو. برج السرطان: من 22 يونيو إلى 22 يوليو.

من 22 يونيو إلى 22 يوليو. برج الأسد: من 23 يوليو إلى 22 أغسطس.

من 23 يوليو إلى 22 أغسطس. برج العذراء: من 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر.

من 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر. برج الميزان: من 23 سبتمبر إلى 22 أكتوبر.

من 23 سبتمبر إلى 22 أكتوبر. برج العقرب: من 23 أكتوبر إلى 21 نوفمبر.

من 23 أكتوبر إلى 21 نوفمبر. برج القوس: من 22 نوفمبر إلى 20 ديسمبر.

من 22 نوفمبر إلى 20 ديسمبر. برج الجدي: من 21 ديسمبر إلى 19 يناير.

من 21 ديسمبر إلى 19 يناير. برج الدلو: من 20 يناير إلى 18 فبراير.

من 20 يناير إلى 18 فبراير. برج الحوت: من 19 فبراير إلى 20 مارس.

كي تتمكن من معرفة طالعك من اسم الأم، يجب أن تحسب دلالة حروف اسمك واسم أمك كي ينتج طالع برجك، ولكن تعتبر هذه الطريقة غير دقيقة تماماً في حساب برجك الطالع، فهي عبارة عن تخمين لا أكثر، ولكن يمكنك تجربتها في حال رغبت بذلك، إذ يمتلك كل حرف من الحروف الأبجدية رقماً يرمز له، وفيما يأتي دلالة كل منها: [2]

أ=1، ب=2، ج=3، د=4، هـ=5، و=6، ز=7، ح=8، ط=9، ي=10، ك=20، ل=30، م=40، ن=50، س=60، ع=70، ف=80، ص=90، ق=100، ر=200، ش=300، ت=400، ث=500، خ=600، ذ=700، ض=800، ظ=900، غ=1000.

ولكي تتمكن من إجراء هذه العملية الحسابية، اكتب اسمك واسم أمك، عن طريق تجزئة الحروف وجمع الأرقام التي تدل على كل حرف، ثم قسمة ناتج الجمع على الرقم 12، وباقي القسمة يكون هو دلالة على البرج الطالع، وفيما يأتي ندرج لك كل برج ورقمه: [2]

برج الحمل رقم (1).

برج الثور رقم (2).

برج الجوزاء رقم (3).

برج السرطان رقم (4).

برج الأسد رقم (5).

برج العذراء رقم (6).

برج الميزان رقم (7).

برج العقرب رقم (8).

برج القوس رقم (9).

برج الجدي رقم (10).

برج الدلو رقم (11).

برج الحوت رقم (12).

تحتوي الخارطة الفلكية على عدة رموز وعلامات، ومن أهمها ما يأتي: [1]

الطالع: هو أهم رمز في خارطتك الفلكية، كما ذكرنا في بداية المقال، إذ إن البرج الطالع يطلعك على كيفية تعاملك مع الآخرين، ويعبر عن علاقتك العاطفية، ويمثل عند الولادة، ويوضح مظهرك الجسدي ومزاجك، وغيرها من الصفات.

هو أهم رمز في خارطتك الفلكية، كما ذكرنا في بداية المقال، إذ إن البرج الطالع يطلعك على كيفية تعاملك مع الآخرين، ويعبر عن علاقتك العاطفية، ويمثل عند الولادة، ويوضح مظهرك الجسدي ومزاجك، وغيرها من الصفات. الكواكب: عددها 8 كواكب، بالإضافة إلى الشمس والقمر، وتنقسم الكواكب إلى قسمين؛ هما: الكواكب الشخصية والكواكب الخارجية.

عددها 8 كواكب، بالإضافة إلى الشمس والقمر، وتنقسم الكواكب إلى قسمين؛ هما: الكواكب الشخصية والكواكب الخارجية. الشمس: هي النجم الأساسي في المجموعة الشمسية الذي يجذب الكواكب إليه، لذلك تُلقب بالملك، وتدل على:

الطاقة، الفرح، الروح، القيادة، الكبرياء، الطفولة، البداية، الانطلاق، الشجاعة، الإدراك، الأبوة.

هي النجم الأساسي في المجموعة الشمسية الذي يجذب الكواكب إليه، لذلك تُلقب بالملك، وتدل على: الطاقة، الفرح، الروح، القيادة، الكبرياء، الطفولة، البداية، الانطلاق، الشجاعة، الإدراك، الأبوة. القمر: هو الجسم المعتم الذي يتبع الأرض، ويدور حولها ويعكس ضوء الشمس وله أطوار عدة، ويدل على:

العاطفة، التفكير، الارتباط، الرعاية، الحدس، المشاعر، العقل الباطن، الأمومة.

هو الجسم المعتم الذي يتبع الأرض، ويدور حولها ويعكس ضوء الشمس وله أطوار عدة، ويدل على: العاطفة، التفكير، الارتباط، الرعاية، الحدس، المشاعر، العقل الباطن، الأمومة. عطارد: هو أول كوكب في المجموعة الشمسية، ويعد أقرب الكواكب إلى الشمس، ويدل على:

الكلام، الكتابة، التحليل، المنطق، الحركة، الصداقة، الدراسة، الحرفة، الذكاء، الحساب.

هو أول كوكب في المجموعة الشمسية، ويعد أقرب الكواكب إلى الشمس، ويدل على: الكلام، الكتابة، التحليل، المنطق، الحركة، الصداقة، الدراسة، الحرفة، الذكاء، الحساب. الزهرة: هي ثاني كوكب في المجموعة الشمسية، وعادة ما يكون لها تأثير على العلاقة العاطفية، وتدل على:

الرغبة، الجمال، الفن، الأنوثة، الخصوبة، القيمة المادية والمعنوية، الحب، الرفاهية.

هي ثاني كوكب في المجموعة الشمسية، وعادة ما يكون لها تأثير على العلاقة العاطفية، وتدل على: الرغبة، الجمال، الفن، الأنوثة، الخصوبة، القيمة المادية والمعنوية، الحب، الرفاهية. المريخ: هو الكوكب الرابع بُعداً عن الشمس، ومن أهم دلالاتها ما يأتي:

الحرب، الشجاعة، المغامرة، الاندفاع، التهور، الآلات الحادة، الجروح، المبادرة، الذكورة.

هو الكوكب الرابع بُعداً عن الشمس، ومن أهم دلالاتها ما يأتي: الحرب، الشجاعة، المغامرة، الاندفاع، التهور، الآلات الحادة، الجروح، المبادرة، الذكورة. المشتري: هو الكوكب الخامس بُعداً عن الشمس، وهو أكبر كواكب المجموعة الشمسية، ويدل على: العدل، الدين، الفلسفة، السفر، التفاؤل، الحظ، التوسع، البحث عن الحقيقة.

هو الكوكب الخامس بُعداً عن الشمس، وهو أكبر كواكب المجموعة الشمسية، ويدل على: العدل، الدين، الفلسفة، السفر، التفاؤل، الحظ، التوسع، البحث عن الحقيقة. زحل: هو الكوكب السادس بُعداً عن الشمس، وهو يدل على ما يأتي:

الوقت، الحدود، الصبر، الخدمة، الالتزام، الانضباط، البناء، الصعوبة، الجفاف، القلة، التشاؤم.

هو الكوكب السادس بُعداً عن الشمس، وهو يدل على ما يأتي: الوقت، الحدود، الصبر، الخدمة، الالتزام، الانضباط، البناء، الصعوبة، الجفاف، القلة، التشاؤم. أورانوس: هو الكوكب السابع في ترتيب الكواكب بُعداً عن الشمس، ويدل على:

الحرية، الثورة، التكنولوجيا، التميز، العبقرية، الإنسانية، الفوضى، الزلازل، التقلبات المفاجئة.

هو الكوكب السابع في ترتيب الكواكب بُعداً عن الشمس، ويدل على: الحرية، الثورة، التكنولوجيا، التميز، العبقرية، الإنسانية، الفوضى، الزلازل، التقلبات المفاجئة. نبتون: هو الكوكب الثامن في ترتيب الكواكب بُعداً عن الشمس، ويدل على:

الروحانية، التأمل، الخير، التبرعات، الفن والموسيقى، الهروب، الوهم، الإدمان، الأدوية.

هو الكوكب الثامن في ترتيب الكواكب بُعداً عن الشمس، ويدل على: الروحانية، التأمل، الخير، التبرعات، الفن والموسيقى، الهروب، الوهم، الإدمان، الأدوية. بلوتو: هو الكوكب التاسع في ترتيب الكواكب بُعداً عن الشمس، ويدل على:

الخوف، السيطرة، التسلط، الهوس، الموت، التحولات، القوة، الهدم والبناء، الأسرار.

ختاماً، بعد أن تعرفت معنا على إجابة تساؤلاتك ما هو البرج الطالع، وكيف أعرف طالعي وكيف أحسب طالعي، يمكنك الاطلاع أيضاً على كيف أعرف برجي الطالع، ولمزيد من المقالات حول صفات الأبراج ودرجات توافقها فيما بينها يمكنك متابعة قسم الأبراج على ليالينا.